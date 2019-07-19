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Ali Koç Allahyar’a takıldı: Bu isimle...

Ersun Yanal gelmeden önce kümede kalma planları yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftardan gördüğü tepkileri unutamadı. Koç, takıma bu sezon katılan İranlı Allahyar’a bu isimle kimsenin küfür etmeyeceğini söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:30
Ali Koç Allahyar’a takıldı: Bu isimle...

Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve sezonun ilk antrenman kampını tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaptı. İkinci kamp öncesinde formalarını futbolcular ve yeni transferler ile tanıtılan geceye Başkan Ali Koç'un esprileri gözlerden kaçmadı.

Esprilerin hedefinde, sarı kanaryanın İranlı forveti Allahyar Sayyedmanesh vardı.

“Stadyumda küfür yemeyecek”

Fenerbahçe'nin İranlı genç yeteneği Allahyar konusunda espriler yapan Başkan Koç Allahyar'ın performansından çok ismi nedeniyle hiçbir stadda küfür ve kötü muamele ile karşı karşıya kalmayacağına eminim dedi.

Başkan, “Allahyar'ı unutmadım. İsmini zikrederken dikkatli olmak lazım. (Gülerek) Eminim hiçbir stadyumda küfür yemeyecek, bunu size garanti edebilirim. (Gülerek) Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:30
  1. Fenerbahçe
  2. Ali Koç
  3. Allahyar Sayyadmanesh

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