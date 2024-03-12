  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Servet Çetin'den müthiş Hz. Ebubekir ve Hz. Muhammed cevabı! Sosyal medyayı yıkıp geçti

Fatih Erbakan’dan utanç verici sözler! Rahmetli Erbakan, oğlunun bunu yaptığını duysa, herhalde başından aşağı kaynar sular dökülürdü

Ahmet Hakan’dan Fatih Erbakan’a olay gönderme! GDO’lu, artistik, baştan sona rol

Cezaevinde intihar ettiği söylenen Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri istendi: Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme

Ekrem’in yalandan açılışı elinde patladı! Ziyarete gidenler İmamoğlu’nun yaptığına inanamadı

Hilal Kaplan, “konforlu mücahitler”i tokat manyağı yaptı! O “dindarlar” okusun da utanmaları varsa biraz utansın

Tunç Soyer'den CHP'lileri üzecek olay İzmir itirafı: Kaygılıyım

Temel gıdaya indirim! Zincir marketlerden müjdeli haber geldi

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor: ‘Ramazan geldiğinde yaramız tazeleniyor’

Kükreyerek ‘Ekrem’ engelleniyor’ diyordu… Canlı yayında CHP’li vekili susturan cevap
Spor Ali Koç, 1-0 mağlubiyetten, 4-1 galibiyete nasıl geçtiklerinin arka planını mı açıklayacak
Spor

Ali Koç, 1-0 mağlubiyetten, 4-1 galibiyete nasıl geçtiklerinin arka planını mı açıklayacak

Yeniakit Publisher
2024-03-12 19:04:00 -
Ali Koç, 1-0 mağlubiyetten, 4-1 galibiyete nasıl geçtiklerinin arka planını mı açıklayacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yarın basın toplantısı düzenleyecek. Koç'un 1-0 geriye düştükleri Pendikspor'u nasıl 4-1 yendiklerinin arka planını açıklayıp açıklamayacağı ise merak konusu oldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yarın saat 14:15'te basın toplantısı düzenleyecek.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Basın Toplantısı Bilgilendirme

Başkanımız Ali Y. Koç’un, 13 Mart 2024 Çarşamba günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştireceği basın toplantısı saat 14.15’te başlayacaktır.

Katılım göstermek isteyen basın mensuplarının, 13 Mart 2024 Çarşamba günü saat 10.30’a dek [email protected] adresine ad, soyad ve kurum bilgilerini göndererek akreditasyon taleplerini iletmelerini rica ederiz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ali Koç, 1-0 mağlubiyetten, 4-1 galibiyete nasıl geçtiklerinin arka planını mı açıklayacak?

Koç'un 1-0 geriye düştükleri Pendikspor'u nasıl 4-1 yendiklerinin arka planını açıklayıp açıklamayacağı ise merak konusu oldu.

Murat Kurum’un izinde gitmeye çalışıyor! Ali Koç'tan fırça yiyen Ekrem'den Galatasaray'a ziyaret
Murat Kurum’un izinde gitmeye çalışıyor! Ali Koç'tan fırça yiyen Ekrem'den Galatasaray'a ziyaret

Gündem

Murat Kurum’un izinde gitmeye çalışıyor! Ali Koç'tan fırça yiyen Ekrem'den Galatasaray'a ziyaret

Ferdi gidiyor! Ali Koç Galatasaray'ın elinden kapacak, işte yeni sol bek: Beklenmedik hamle geldi...
Ferdi gidiyor! Ali Koç Galatasaray'ın elinden kapacak, işte yeni sol bek: Beklenmedik hamle geldi...

Spor

Ferdi gidiyor! Ali Koç Galatasaray'ın elinden kapacak, işte yeni sol bek: Beklenmedik hamle geldi...

TFF resmen açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den süper kupa kararı!
TFF resmen açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den süper kupa kararı!

Spor

TFF resmen açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den süper kupa kararı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23