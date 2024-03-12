Ali Koç, 1-0 mağlubiyetten, 4-1 galibiyete nasıl geçtiklerinin arka planını mı açıklayacak
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yarın basın toplantısı düzenleyecek. Koç'un 1-0 geriye düştükleri Pendikspor'u nasıl 4-1 yendiklerinin arka planını açıklayıp açıklamayacağı ise merak konusu oldu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yarın saat 14:15'te basın toplantısı düzenleyecek.
Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Basın Toplantısı Bilgilendirme
Başkanımız Ali Y. Koç’un, 13 Mart 2024 Çarşamba günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştireceği basın toplantısı saat 14.15’te başlayacaktır.
Katılım göstermek isteyen basın mensuplarının, 13 Mart 2024 Çarşamba günü saat 10.30’a dek [email protected] adresine ad, soyad ve kurum bilgilerini göndererek akreditasyon taleplerini iletmelerini rica ederiz."
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Ali Koç, 1-0 mağlubiyetten, 4-1 galibiyete nasıl geçtiklerinin arka planını mı açıklayacak?
Koç'un 1-0 geriye düştükleri Pendikspor'u nasıl 4-1 yendiklerinin arka planını açıklayıp açıklamayacağı ise merak konusu oldu.
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