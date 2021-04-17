'Ali Kırca'ya iki kez kırıldım' diyen Ayşenur Arslan, o konuya girmedi 'Mahallenin or...usu ben miyim?'

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Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında konuştu. Çağlayan, Arslan'a, "Meslek hayatınız boyunca, çok kırıldığınız, affetmediğiniz insanlar var mı?" diye sordu. Arslan, "Hiç düşünmeden cevap verebilirim. Ali Kırca." dedi. Ayşenur Arslan, yıllar önce Star Tv'de çalışma arkadaşı Ali Kırca'ya kırılıp, 'Mahallenin orospusu ben miyim?' diye sorduğu güne değinmeden sadece iki olay anlattı.

'Ali Kırca ile çalışırken iki yerde çok kırıldım'

TRT'de Ali Kırca ile uzun yıllar beraber çalıştığını belirten Ayşenur Arslan, "Ali Kırca, Ali Kırca olduktan sonra bizim aramıza uçurumlar, okyanuslar, vadiler, dağlar, tepeler girmeye başladı." dedi. Ali Kırca ile çalışırken iki yerde çok kırıldığını vurgulayan Arslan, birisini şöyle anlattı:

"Bir gün bülten bitti, odasına gittim, o çıkmıştı. Sekreteri 'Ali Bey çıktı. Siz gitmediniz mi?' dedi. 'Nereye?' dedim, 'Ödül töreni var', cevabını aldım. Bazı dernekler vardı. Bunlar ödül törenlerini hangi kanalda yayımlayacaklarsa o kanala birkaç ödül daha fazla veriyorlardı. O yıl da yayın ATV'de yapılacakmış. ATV'ye ödül verilecekti ve benim bundan haberim yoktu. Yaptığım bülten ödül almıştı, bu bana haber verilmemişti. Ali Kırca, Savaş Ay ve Ayşenur Yazıcı oradaydı. Ali Kırca Türk halkına teşekkür etti. Beni bırak, haber merkezi adına bile teşekkür etmedi, çok kırıldım, derin kırıldım."

Ali Kırca'nın, Cem Uzan'dan aldığı reddemeyeceği dosyada ne vardı?

"Medya Tava o zamanlar çok meşhurdu. Orada onunla ilgili bir haber okudum. 'Seni yine bir yere göndermişler' dedim. 'Ali Kırca 'Star'a mı gidiyor? diye' ama ben espri yapıyorum. Çünkü öyle bir şey olsa haberim olur. 'Ben de sana söyleyecektim, Öyle bi şey var' dedi. Hiç unutmuyorum. Bir Çarsamba günüydü. 'Ben sana söyleyecektim' dedi. O zamanlar ATV'nin durumu da kötüydü. Çeyrek maaş alıyoruz, arabanın benzinini cebinden koyuyor falan. Buna rağmen 'gitmeyelim' dedik. Cem Uzan çünkü bu. Cuma günü bir toplantı yaptık ve gitmeyelim dedik. Ali Kırca, Cumartesi akşamı kararımızı Cem Uzan'a söylecekti. Pazar günü beni arayıp, 'Kabul ettim. Yarın Gidiyoruz' dedi. 'Hani gitmeyecektik?' dedim. 'Önüme öyle bir dosya koydu ki hayır diyemedim' dedi. O dosyayı daha sonra ben hiç görmedim. Ali Kırca, oradaki çalışanlara haber göndermiş. 'Kimse bir yere gitmesin, ben tek başıma geliyorum' demiş. Star'daki çalışanlar da 'Uğur Dündar varmış orada. Uğur Dündar gidiyorsa biz de gidiyoruz' demişler. Orada kimse kalmayınca mecbur kalıp bize söylemiş."

Ayşenur Arslan'ın Armağan Çağlayan'a anlatmadığı olayı, Arslan'ın çalışma arkadaşı Tarık Demirkan şöyle yazmıştı:

"Günlerden Cumartesi. ATV’den Star’a gidişimizin üzerinden henüz birkaç ay geçti. Akşam bülteninde editörlük yapıyorum, muhabir arkadaşların kaleme aldıkları haber metinlerine göz atıyor, gerekirse düzeltiyorum. Birden, masamın üzerine bir belge bırakıldığını fark ediyorum. Yanımda, ATV’den Star’a geçtikten sonra bülten sorumluluğuna getirilen genç arkadaşımız duruyor."

'Ayşenur Hanım bundan haber yapmanızı istiyor.'

Masamın üzerine bırakılıveren kağıtta neler olduğunu bilmesem de hissediyorum. Çünkü Star haber merkezi birkaç gündür artık Aydın Doğan’a karşı haberler hazırlamaya başladı. Metinler 'yukarıdan' geliyor.(..) Ve bu 'haberlerin' haber değerinin olmadığını, tek amacının karşı tarafa saldırmak olduğunu herkes biliyor. Ayşenur Arslan cumartesi ve pazarları çalışmıyor. Gerekli olduğunda telefonlaşıyor, kritik kararlarda onayını istiyoruz. Ya da Ayşenur Arslan gerekli gördüğünde bizleri arıyor. Ama bu kez aramamıştı, haber yapmamı istediği 'belge', bülten sorumlusu aracılığıyla gelmişti.

'Doğan grubuna karşı haber yapılacak dediler'

Masanın üzerindeki 'belgeye' bir göz atıyorum. Aydın Doğan’ın aldığı krediler. Şirketler arasındaki hesaplarda para transferleri. Rakamlar, rakamlar. İstenen belli. Bu metinden yararlanılıp Doğan grubuna karşı 'haber' yapılacak.

Metni geri veriyorum.

– Ben böyle bir haber yapmam!

– Ama Ayşenur Arslan sizin yapmanız gerektiğini söyledi.

– Hayır, beni arasın, bana söylesin o halde!

'Uzan Grubuna alet olmak istemiyorduk'

ATV’den geldiğimizden beri korktuğumuz şeydi bu. Uzan grubunun hırçın ve saldırgan üslubuna alet olmak, piyasadaki holdingler arasındaki kavgalarda haberlerimizle 'taraf' konumuna düşmek. Bu nedenle de biz bir grup arkadaş, 'büyük kavga' başladığında kendi aramızda prensip kararı almış ve bu kavgada asla taraf olmayacağımız konusunda anlaşmıştık. Kararımız kesindi: 'tetikçilik' yapmayacaktık.

'Aramızda kelimesi kelimesine geçen konuşma'

Pazartesi, Ayşenur Arslan’ın odası. Haber koordinatörü odasına çağırdığında, benimle ne konuşacağını iyi biliyorum. Ama genellikle soğukkanlı olmama rağmen o konuşmanın beni ne kadar etkileyeceğinin henüz farkında değilim. Aramızda aşağıdaki konuşma geçiyor. Neredeyse kelimesi kelimesine.

– O haberi neden yapmadın?

– Çünkü o tür haberler yapmanın bizim işimiz olmadığını düşünüyorum! Metnin haber değeri yok ve ben bir haberi sadece patron istiyor diye karşı tarafa saldırmak için yapmayı kendime yakıştıramıyorum!

– Ama kavgayı karşı taraf başlattı ve bu taraf bu noktada artık haklı!

– Olabilir, ama bu neyi değiştirir? Biz yine de bu kavgada araç olacağız! Ayşenur, biz bunun için gelmedik buraya! Ben yapamam!

'Ben mahallenin orospusu muyum?'

Ayşenur çok kızgın. Sert hareketlerle sigarasını arıyor masasının üzerindeki kağıt yığının altında.

– Peki şekerim kim yapacak o zaman? Kiminiz ekrana çıkmamak için Amerikalara kaçıyor (Ali Kırca’yı kasdediyor) kiminiz 'Kirli haber yapmam' deyip elini çekiyor! Ben mi yapacağım! Siz temiz prenslersiniz de ben mahallenin orospusu muyum!"