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Ali Kılıç’tan Terme’ye 50 yıllık planlama

Terme’nin geleceğini planladıklarını söyleyen AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, "50 yıllık planımız hazır" dedi ve ilçeye ilk olarak yeni hükumet konağı kazandıracaklarını ifade etti.

17 Şubat 2019 Pazar 17:49
Ali Kılıç’tan Terme’ye 50 yıllık planlama

Terme’nin geleceğini planladıklarını söyleyen AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, "50 yıllık planımız hazır" dedi ve ilçeye ilk olarak yeni hükumet konağı kazandıracaklarını ifade etti.


Samsun’un Terme ilçesinde Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den belediye başkan adayı olan Ali Kılıç, seçim çalışmalarına hız verdi. Kılıç, Kozluk, Kuşca ve Cılar mahallelerinde halkla buluştu, önemli projelerini ve yatırımlarını açıkladı, halktan destek istedi.


İlk olarak Kuşca ve Cılar mahallelerini ziyaret ederek halkla buluşan Ali Kılıç, yaptığı konuşmada, ilçenin 50 yılını planladıklarını açıkladı. Kılıç, "Terme’yi 31 Mart’tan sonra çok güzel günler bekliyor. İlçemiz bugüne kadar göstermiş olduğu gelişimin çok üzerinde bir büyüme trendine girecek. Arkamıza merkezi hükumetimizin de desteğini alarak birbirinden önemli yatırımları ilçemize kazandıracağız. Ekibimle birlikte ilçemizin en az 50 yıllık bir planlamasını yapıyoruz. Geleceğe imza atan bir yönetim göreceksiniz" dedi.


Kılıç, daha sonra katıldığı programlarda şunları söyledi:


“Terme’de, hiç bir mahalleyi, sokağı ayırmadan hizmet edeceğiz. Mevcut yatırımların bir an önce bitmesi, yenilerinin bir an önce hayata geçmesi için gece gündüz çalışacağız. Burada bunun sözünü veriyorum. Termemiz bugün bulunduğu noktadan çok daha ilerisini hak ediyor. Bunun için geliyoruz, bunu gerçekleştirmek için varız. Hem ihtiyaç olarak hem teknik donanım olarak yeterli olmayan bir hükumet konağı güzel Termemize yakışmıyor. Vatandaşlarımızın işlerini daha rahat göreceği yeni bir hükumet konağını ilçemize kazandırmak, ilk ve öncelikli işlerimizden olacak."

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:49
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