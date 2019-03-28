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Ali Kılıç’tan istihdam projeleri

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, ilçeyi önümüzdeki 5 yılda sanayi ve istihdam alanında çağ atlatacaklarını belirtti.

28 Mart 2019 Perşembe 16:35
Ali Kılıç’tan istihdam projeleri

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, ilçeyi önümüzdeki 5 yılda sanayi ve istihdam alanında çağ atlatacaklarını belirtti. Kılıç, "Birbirinden önemli sanayi ve yatırım projelerimiz ile istihdama büyük katkı sağlayacağız" dedi.


Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunan Ali Kılıç, daha önce kamuoyuna açıkladığı projeleri arasında yer alan ve ’Sanayi-Ticaret-İstihdam’ başlığı altında topladığı planlarını anlattı. Kısa vadede Yöresel Ürünler ve El Zanaatları Pazar Projesi ile Yeni Pazar Yeri Projesi’ni hayata geçireceklerini söyleyen Ali Kılıç, "Kadınlarımıza, gençlerimize, engelli bireylerimize, çiftçimize ürünlerini değerlendirebilecekleri ve maddi açıdan gelişim sağlayabilecekleri alanlar oluşturacağız" açıklamasında bulundu.



Alüminyum metal ve terme tersanesi


Orta vadede ise ’Yeniden ve Yerinde Üretim Projesi’ni hayata geçireceklerini söyleyen Ali Kılıç, "Örneğin, Evci’de bulunan mevcut Alüminyum Metal Sanayi’ni tekrar ekonomiye kazandıracağız. Terme Tersanesi’nin yeniden işler hale getirecek, böylece bu 2 işletmemizde yine yüzlerce insanımızın iş imkanına kavuşmasını sağlayacağız" diye konuştu.



Galericiler sitesi ve sanayi


Cumhur İttifakı Adayı Ali Kılıç, yine orta vadede çevre yolu dikkate alınarak modern bir Galericiler Sitesi kuracaklarını, ’Sanayi Sitesini Yenileme Projesi’ kapsamında ise mevcut sanayi sitesinin iyileştirileceğini, gerekirsen yeniden yapılacağını söyledi. Kılıç, "Bunun için elbette esnafımızın görüşünü alacak, onlarla birlikte karar vereceğiz" şeklinde konuştu.



Uzun vadeli sanayi yatırımları


Ali Kılıç, istihdam ve sanayiye yönelik ’uzun vadeli’ projelerini ise şu şekilde sıraladı:


“Dumansız ve çevre kirliliği oluşturmayan, bölgede var olan tarım makineleri sanayi alanının kurulması için imar planı hazırlanacak. Şehrimizde bulunan çeltik, fındık fabrikaların markalaşmasına ve ambalaj sanayi ile birlikte paketlemeye yönelik çalışmalara öncülük edilerek ulusal ve uluslararası pazarlamaya geçmelerin ve yeni modern teknolojiyle birlikte yenilenmeleri sağlanacak. İlçemizde yapımı süren 155 dükkanlık yeni küçük sanayi sitesine ilave olarak etrafında bulunan sanayi arazilerinin altyapı hizmetlerinin tamamlanarak yatırımcılar için cazip hale getirilecek. İstihdamın artırılması için iş adamlarına altyapı, plan, proje, arsa tahsisi gibi konularda gerekli kolaylık ve teşvik sağlanacak. Termeli ve Samsunlu iş adamlarımızla belirli aralıklarla toplantılar yapılarak şehrimize yatırım yapmaları teşvik edilecek. Mevcut sanayi kuruluşlarına yeni gelişme alanları oluşturulup markalaşmaları sağlanacak.”

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:35
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