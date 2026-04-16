Ali Karahasanoğlu’ndan sert çıkış: Bir daha söyleyin, din dersi kalksın mı?

Şanlıurfa’da 16 yaralı, Kahramanmaraş’ta ise 9 can kaybıyla sonuçlanan saldırıları "bir cinnet hali" olarak tanımlayan Karahasanoğlu, özellikle 14-19 yaş arasındaki çocukların bu noktaya nasıl geldiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti. Yazısında, "Ahlak dersi olmasın, din dersi zorunlu olmasın" diyen sendikaları ve yapıları eleştiren yazar, şu soruları yöneltti:

"Değerler eğitimi olmasın diyenler bu cinneti görsün"

"İnsanları öldürmenin ahiretteki büyük cezasını çocuklarımıza öğretsek, 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' hadis-i şerifini gençlerimizin kalbine nakşetsek, bunun kime ne zararı olabilir?"

"Dünyevi cezalar suçları önlemeye yetmiyor"

Karahasanoğlu, sadece bilimsel eğitimin veya polisiye tedbirlerin suç oranlarını sıfırlamaya yetmeyeceğinin altını çizdi. Erbakan Hoca’nın 50 yıl önce dile getirdiği "Önce Ahlak ve Maneviyat" sloganını hatırlatan yazar, ahiret inancı verilmeden yetişen nesillerin sosyal medya ve kontrolsüz platformlar aracılığıyla birer "suç makinesine" dönüştürülebildiğine dikkat çekti.

Sosyal medya ve özgürlük maskesi

Yazısında sosyal medyaya getirilmek istenen 15 yaş sınırına "özgürlük kısıtlanıyor" diyerek karşı çıkanları da eleştiren Karahasanoğlu, bu mecraların çocukları zehirleyen birer bataklığa dönüştüğünü savundu. Kahramanmaraş'taki saldırganın bir emniyetçi ve öğretmen çocuğu olmasının, meselenin sadece aile terbiyesi değil, toplumsal bir manevi boşluk meselesi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

