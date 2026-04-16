Gündem
Ali Karahasanoğlu'ndan sert çıkış: Bir daha söyleyin, din dersi kalksın mı?

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ali Karahasanoğlu’ndan sert çıkış: Bir daha söyleyin, din dersi kalksın mı?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okulları hedef alan ve Türkiye’yi yasa boğan silahlı saldırıların ardından kaleme aldığı yazısında, eğitim sistemindeki "değerler eğitimi" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Karahasanoğlu, okullardaki şiddet sarmalının ancak manevi bir uyanışla durdurulabileceğini vurguladı.

Şanlıurfa’da 16 yaralı, Kahramanmaraş’ta ise 9 can kaybıyla sonuçlanan saldırıları "bir cinnet hali" olarak tanımlayan Karahasanoğlu, özellikle 14-19 yaş arasındaki çocukların bu noktaya nasıl geldiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti. Yazısında, "Ahlak dersi olmasın, din dersi zorunlu olmasın" diyen sendikaları ve yapıları eleştiren yazar, şu soruları yöneltti:

"Değerler eğitimi olmasın diyenler bu cinneti görsün"

"İnsanları öldürmenin ahiretteki büyük cezasını çocuklarımıza öğretsek, 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' hadis-i şerifini gençlerimizin kalbine nakşetsek, bunun kime ne zararı olabilir?"

"Dünyevi cezalar suçları önlemeye yetmiyor"

Karahasanoğlu, sadece bilimsel eğitimin veya polisiye tedbirlerin suç oranlarını sıfırlamaya yetmeyeceğinin altını çizdi. Erbakan Hoca’nın 50 yıl önce dile getirdiği "Önce Ahlak ve Maneviyat" sloganını hatırlatan yazar, ahiret inancı verilmeden yetişen nesillerin sosyal medya ve kontrolsüz platformlar aracılığıyla birer "suç makinesine" dönüştürülebildiğine dikkat çekti.

Sosyal medya ve özgürlük maskesi

Yazısında sosyal medyaya getirilmek istenen 15 yaş sınırına "özgürlük kısıtlanıyor" diyerek karşı çıkanları da eleştiren Karahasanoğlu, bu mecraların çocukları zehirleyen birer bataklığa dönüştüğünü savundu. Kahramanmaraş'taki saldırganın bir emniyetçi ve öğretmen çocuğu olmasının, meselenin sadece aile terbiyesi değil, toplumsal bir manevi boşluk meselesi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Ali Karahasanoğlu'nun yazısını okumak için tıklayın>>>

Namaza karşı barikat, şiddete karşı sahte feryat: İki yüzlü Eğitim Sen
Namaza karşı barikat, şiddete karşı sahte feryat: İki yüzlü Eğitim Sen

Namaza karşı barikat, şiddete karşı sahte feryat: İki yüzlü Eğitim Sen

Ccc

Eğitim sen de Siyonizm aya hizmet ediyor çünkü varlıklarını siyonizm borçlular. Eğitim sisteminin ve yönetimin düzelmesi toplumun düzelmesini de tek çaresi İslam. Dümeni laiklik olan ne devlet ne eğitim sistemi nede toplum ilerleyen bilir laiklik bitirir toplumu insanlığı çöküşe götürür. Ayrıca para kazanma üzerine kurulan bir eğitim sistemi ile işler yürümez. Kitap basan yayıncılar para kazanacak diye sürekli bir şeyler dönüyor.

OYUN/INTERNET YASAGINDAN ONCE VETA EŞZAMANLI "DINDAR GELEBWGINE AILESINE MILLI-MANEVI DEGERLERUNE VE ÖZKULTURUNE BAGLI NESILLERIN YETISTHRILMESI BEKA-MILLI GUVENLIK MESELESIDIR...BUNLARI YETISTIRECEK OGRETMEN/GOCA/AILELER DEBTESADUFE BIRAKILAMAZ....

Okul yonetici ve ogretmen kalitesi de KRITIK ONEMDE SADECE DIPLOMA-TORPUL-VS LIYAKAT OLCUSU OLAMAZ.... COCUKLARI BIRAKIP SOSYAL MEDTA BAGIMLUSI ZAYIF KARAKTERLI KUSILWR EGUTIM CAMIASINDAN DERHAL AYIKLANMALI.... COCUKLARDAKI ANORMALLIGI AILE VE OKUL MUTKAKA TESPIT ETMELUYDI....ZAAFA YERVYOK SISTEMDE
