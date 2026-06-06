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Yeniakit Publisher
Uyanık muhtar dronla defineci yakaladı
IHA Giriş Tarihi:

Uyanık muhtar dronla defineci yakaladı

Karabük'ün Eflani ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüpheliler, köy muhtarı tarafından dronla görüntülenince araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

#1
Foto - Uyanık muhtar dronla defineci yakaladı

İlçeye bağlı Başiğdir köyünde yaşayan muhtar Şevki Ün, köy yakınlarında dolaşan ve durumlarından şüphelendiği kişileri bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

#2
Foto - Uyanık muhtar dronla defineci yakaladı

Uyarılara rağmen ayrılmayan şahısları takip etmek isteyen Ün, çocuğuyla birlikte dron kaldırarak bölgeyi havadan kontrol etti.

#3
Foto - Uyanık muhtar dronla defineci yakaladı

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ellerinde kazma ve çapalarla arazide dolaşarak çeşitli noktalarda arayış içerisinde oldukları görüldü.

#4
Foto - Uyanık muhtar dronla defineci yakaladı

Bir süre sonra dronu fark eden şüpheliler, görüntülenmemek için ağaçların altına saklanmaya çalıştı. Başarılı olamayan şüpheliler daha sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Durumu jandarma ekiplerine bildiren muhtarın ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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