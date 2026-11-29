Ömer Çelik'ten Filistin mesajı: Herkesin haysiyet mücadelesidir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla dikkat çeken bir açıklama yaptı. Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan Çelik, "Filistin davası, yeryüzündeki herkesin haysiyet mücadelesidir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Filistin davasının tüm dünyanın haysiyet mücadelesi olduğunu belirten Çelik, Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayarak özgür Filistin hayata geçene kadar bu davayı savunmaya devam edeceklerini ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadeleri kullandı;
"Filistin davası, yeryüzündeki herkesin haysiyet mücadelesidir. Zulmün gölgesinde bile onurundan taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde bir kez ifade ediyoruz: Özgür Filistin hayata geçene dek bu haklı davayı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."
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