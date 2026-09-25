Hayati Yazıcı'dan terörle mücadele ve Netanyahu çıkışı! Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda kritik mesajlar!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Terörsüz bölgenin inşasıyla daha adil bir dünya, merhametli, düzenli ve güvenli bir dünya oluşacağına inanıyoruz." dedi.

Yazıcı, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kentteki bir otelde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın da katılımıyla yapılan toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Yazıcı, yaptıkları çalışmalarda Türkiye'nin çıkarını gözettiklerini söyledi.

Millet için gece gündüz çalıştıklarını belirten Yazıcı, "Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, bayındırlıkta, sosyal politikalarda, dış politikada, hak ve özgürlükler alanında muazzam değişim ve dönüşümler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Yazıcı, hep ileriye baktıklarını ve dünyada olup bitenleri takip ettiklerini dile getirerek, AK Parti'nin yaptığı yatırımları anlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştiren Yazıcı, "Yaşadığımız şu zaman dilimi içinde insanlığın kazanımı olan değerleri göz ardı eden bir haydut, Orta Doğu'da Filistinlilere, Gazze'ye karşı soykırım faaliyetlerini hepimizin gözü önünde sürdürüyor." dedi.

Yazıcı, konumunun Türkiye'ye büyük bir coğrafi stratejik üstünlük sağladığına dikkati çekti.

Cografi stratejik üstünlüğe hamle yaptıracak en önemli unsurun liderlik olduğunu belirten Yazıcı, o liderin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasını okuyan Yazıcı, "Dolayısıyla söylemlerimizi her yerde, her zaman aziz milletimiz olarak söylemeye, tekrarlamaya ve insanlığın kazanılmış değerlerini her yerde savunmaya kararlı bir biçimde, Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı gibi inşallah devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Kararlı biçimde mücadelemizi sürdürdük"

Yazıcı, Türkiye'nin gündeminde yer alan önemli konulardan birinin de "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" süreçleri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"50 yıla yakın süredir ülkemizde maalesef PKK terör örgütü tarafından güvenliğimiz, mal ve can güvenliğimiz, birlik ve bütünlüğümüz tehdit edilmekte. Bu yapının, ülkemize hasım, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü çekemeyen kesimlerin de desteğiyle çevremizdeki ülkelere yerleşmek suretiyle değişik boyutlar aldığını hep gördük, izledik ama çok kararlı bir biçimde mücadelemizi sürdürdük. Bizim iktidar dönemimizde de önemli ölçüde bu sorunu Türkiye'nin gündeminden çıkarmak istedik ama Arap Baharı'ndan sonra bunu sabote ettiler. Gene terör örgütü o çalışmayı baltaladı. Elbette bu tavır karşısında Türkiye Cumhuriyeti devleti, iktidarımız, hükümetimiz çok kararlı bir biçimde güvenlik kuvvetlerimiz vasıtasıyla, tüm unsurlarıyla birlikte terörist faliyetleri ülke topraklarından çıkarmak için kararlı tutumunu, gece gündüz çalışmasını sürdürdü. Çok önemli sonuçlar aldı."

Terör konusunu Türkiye ve bölge gündeminden çıkarmak için Cumhur İttifakı olarak bir duruş sergilediklerini vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Kanun çalışmasının hiçbir evresinde gazilerin ve aziz şehitlerin ruhlarını incitecek hiçbir tutum, söylem ve davranış içinde asla olmadık. Şehitler, gaziler hepimizin, bu milletin şehitleri, gazileri. Gazilerimizin hatırası her zaman bizim gönlümüzde, başımızın üstünde ama bu illetten Türkiye'yi kurtarmak suretiyle Türkiye'nin gücüne güç katacağız. Elbette terörsüz bölgenin inşasıyla daha adil bir dünya, merhametli, düzenli ve güvenli bir dünya oluşacağına inanıyoruz. Bunu hep birlikte takip ediyoruz."