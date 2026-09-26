Tunus'ta Filistin destekçilerine tutuklama!

Terörist İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için mücadele eden Sumud Filosu eylemcilerine destek verenlere yönelik Tunus yargısının baskıları sürüyor. Hafta sonu düzenlenen dayanışma eylemine iştirak eden 12 kişi daha resmen hapse atıldı!

Tunus'ta, terörist İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve Filistin direnişine destek olmak maksadıyla yola çıkan Sumud Filosu'nun tutuklu yöneticileriyle dayanışma için meydanlara inen 12 kişi tutuklandı. Sumud Filosu tutuklularını savunma heyetinden avukat Bassam Trifi, başkent Tunus'ta cumartesi günü tertiplenen gösterinin ardından gözaltına alınan 12 fert hakkında Tunus Asliye Mahkemesi Savcılığı tarafından tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

Çocuk yaştaki eylemci mahkemeye sevk edildi

Avukat Trifi, gösteriler esnasında gözaltına alınan çocuk yaştaki bir kişinin ise çocuk mahkemesine sevk edildiğini aktardı. Tutuklanan 12 kişinin 30 Eylül Çarşamba günü hakim karşısına çıkması beklenirken, eylemcilere yöneltilen suçlamaların teferruatı hakkında henüz net bir malumat verilmedi.

Tunus Sumud Filosu Komitesi tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, tutuklu üyelerle dayanışma maksadıyla gerçekleştirilen yürüyüşte 15'ten fazla kişinin gözaltına alındığı, ardından iki kadının serbest bırakıldığı ve diğerlerinin tutulmaya devam edildiği duyurulmuştu.

Filistin dostlarına asılsız suçlamalar

Başkent Tunus'ta yüzlerce kişinin iştirak ettiği cumartesi günkü gösteride, mart ayından bu yana "kara para aklama" kılıfı altında hapiste tutulan 4 Sumud Filosu üyesinin derhal serbest bırakılması talep edilmişti. Meydanlarda, tutuklu bulunan Vail Nuar, Nebil Şenufi, Gassan Buğdiri ve Gassan Henşiri'nin fotoğrafları taşındı.

Bilindiği üzere Tunus yargısı, 11 Eylül'de söz konusu 4 ismin tutukluluk süresini aynı soruşturma kapsamında 4 ay daha uzatma kararı almıştı. 16 Mart'ta Sumud Filosu yönetim komitesinin 7 üyesi yine aynı mesnetsiz suçlamalarla alıkonulmuş, içlerinden 3'ü sonradan serbest bırakılmıştı. Sumud Komitesi ve avukatlar, bu tutuklamaların ardında doğrudan Filistin halkıyla gösterilen dayanışma ve Gazze ablukasını kırma çabalarının yattığını vurguluyor.