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Dünya Pasifik'te korkutan deprem: Şiddeti 6,6 olarak ölçüldü
Dünya

Pasifik'te korkutan deprem: Şiddeti 6,6 olarak ölçüldü

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Pasifik'te korkutan deprem: Şiddeti 6,6 olarak ölçüldü

Hint-Pasifik'te yer alan Yeni Kaledonya'nın Loyalty Adaları açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'nın Loyalty Adaları açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Loyalty Adaları'nın Tadine bölgesinin 80 kilometre kuzeydoğusu olduğu belirtildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

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