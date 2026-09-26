Pasifik'te korkutan deprem: Şiddeti 6,6 olarak ölçüldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hint-Pasifik'te yer alan Yeni Kaledonya'nın Loyalty Adaları açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'nın Loyalty Adaları açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Loyalty Adaları'nın Tadine bölgesinin 80 kilometre kuzeydoğusu olduğu belirtildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
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