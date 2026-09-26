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Yaşam Uykuda yangına yakalandılar! Komşuların sesleri 5 kişilik aileyi kurtardı
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Uykuda yangına yakalandılar! Komşuların sesleri 5 kişilik aileyi kurtardı

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Hatay’ın Antakya ilçesinde beş kişilik ailenin yaşadığı evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.Yangın, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 5 katlı binanın en üst katında sabah saatlerinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre prizden kaynaklı elektrik tesisatından çıktığı düşünüldü. Yangın kısa sürede büyüyerek odayı sardı. Alevlerin pencereden dışarıya sıçradığı esnada vatandaşların bağırışlarıyla uyanan aile, evden dışarıya çıktı. Bina sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu.

 

“Kesin bir sebep yok”

Yangın nedeniyle evin zarar gördüğünü ifade eden bina sakini Sabahattin İşler, "Apartmanda bir yangın çıktı, çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Şu anda yangın söndürüldü. Evin içi yanarak zarar gördü. 5'inci katta yangın çıktı, içeride aile de vardı ama onlara bir şey olmadı. Ben ev sahiplerine sorduğumda telefonlarının şarjdayken yangının çıktığını söylediler ve yangının oradan çıkmış olabileceğini ifade ettiler. Kesin bir sebep yok" ifadelerini kullandı.

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