Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda!

NATO'nun Baltık bölgesindeki hava devriyesinde birden fazla Rus askeri uçağı tespit edilmesinin ardından NATO ülkeleri alarma geçti. NATO görevi kapsamında bölgede bulunan Türk F-16'ları peş peşe havalandı.

BÖLGEDE KONUŞLANAN TÜRK F-16'LARI PEŞ PEŞE HAVALANDI

NATO'nun Baltık bölgesindeki hava devriyesinde birden fazla Rus askeri uçağının tespit edilmesi üzerine, NATO ve müttefik ülkelere ait Hızlı Reaksiyon Alarmı (QRA) unsurları harekete geçti. Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde NATO'nun hava savunma görevi kapsamında konuşlu bulunan Türk F-16'ları alarm üzerine havalanırken, Türk savaş uçaklarına Litvanya'daki Siauliai Hava Üssü'nde görev yapan İtalyan Eurofighter jetleri eşlik etti.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ İÇİN BİR İLK

Operasyonda Finlandiya'ya ait F-18'ler ile İsveç'e ait JAS Gripen savaş uçakları da görev aldı. Finlandiya Hava Harekat Merkezi'nin liderliğinde yürütülen operasyon, Finlandiya ve İsveç hava kuvvetlerinin ilk ortak operasyonel kimlik tespiti görevi olarak kayıtlara geçti.

Finlandiya Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Finlandiya Körfezi üzerindeki uluslararası hava sahasında Rusya'ya ait Tu-134 nakliye uçağı ile MiG-31 ve Su-30 savaş uçaklarından oluşan grubu tespit ettiği bildirildi.

NATO Hava Komutanlığı da operasyonu Finlandiya ve İsveç açısından bir ilk olarak duyurdu. Komutanlığın açıklamasında, çok sayıda Rus askeri uçağının tespit edilmesinin ardından NATO ve ulusal QRA unsurlarının hızla harekete geçirildiği kaydedildi.

"BALTIK DENİZİ HİÇBİR ZAMAN ŞU AN OLDUĞU KADAR İYİ KORUNMAMIŞTI"

Bölgedeki askeri hareketliliğe ve müttefiklerin ortak operasyon kabiliyetine dikkat çeken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Baltık Denizi hiçbir zaman şu anki kadar savunmasız olmamıştı ancak hiçbir zaman şu an olduğu kadar da iyi korunmamıştı." dedi.

Türkiye'nin bölgede konuşlandırdığı F-16'lar, NATO'nun doğu kanadındaki hava savunma ve caydırıcılık faaliyetlerinde görev yapıyor. Türk savaş uçakları, daha önce Letonya'daki NATO görevleri sırasında da faaliyet göstermiş ve ittifak tarafından görev performansları nedeniyle övgü almıştı.