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Ali Karahasanoğlu’ndan bu fotoğrafa çarpıcı yorum! “Erdoğan’ın ‘ayağına çelmeyi nasıl takabiliriz?”

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir araya gelmesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2019 Cuma 14:50
Ali Karahasanoğlu’ndan bu fotoğrafa çarpıcı yorum! “Erdoğan’ın ‘ayağına çelmeyi nasıl takabiliriz?”

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir araya gelmesi masaya yatırıldı.

Karamollaoğlu ile Davutoğlu'nun Milli Görüş çizgisi üzerinde olmadığını belirten Karahasanoğlu şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 14:50
  1. Akit TV
  2. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Fatin Dağıstanlı
  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  5. Ahmet Davutoğlu

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  • Adil düzen Adil düzen 12 dk önce
    Türkiye kimsenin babasının çiftliği değil isteyen herkes türkiye cumhuriyeti devletinin kural ve yasalarına uyduğu müddetçe özgür siyaset yapar parti kurar tercih asıl türk milletinindir kimse kimsenin oy hakkına ambargo koyamazkimi tercih ederse onu seçer BİTTİbazen sizi anlamakta güçlük çekiyorum kraldan çok kralcı olmanızın sebebi nedir?
  • Sen sen***Ben benSen sen***Ben ben15 dk önce
    İki gizli TÜRKİYE düşmanı. Bunlar varken başka düşmana gerek yok. 
  • NuriNuri30 dk önce
     kimsiniz siz suratsizlar
  • Sen varyaSen varya32 dk önce
    Sen varya sen tam fitnenin başısın

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