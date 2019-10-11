Ali Karahasanoğlu’ndan bu fotoğrafa çarpıcı yorum! “Erdoğan’ın ‘ayağına çelmeyi nasıl takabiliriz?”
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir araya gelmesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.11 Ekim 2019 Cuma 14:50
Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir araya gelmesi masaya yatırıldı.
Karamollaoğlu ile Davutoğlu'nun Milli Görüş çizgisi üzerinde olmadığını belirten Karahasanoğlu şunları söyledi:
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