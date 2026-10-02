  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gökyüzünde dengeleri değiştirecek gelişme: Pegasus havayolu devini resmen satın aldı Akdeniz’de gerilim artıyor: Ankara’dan izin şartı Atina’dan provokasyon! İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı Ali Karahasanoğlu TBMM’deki o tabloya dikkat çekti: “Keşke daha güçlü olsaydı” Soma’da maden ocağı faciası! Can kaybı 5'e yükseldi CHP’de kopuş Konyaaltı Meclisi’ni karıştırdı! İstifa sonrası ortalık birbirine girdi Trump'ın Yahudi damadı siyonistlerin en büyük hissedarı çıktı! Türkiye'de aile felaketi! 1 milyondan fazla yaşlı yalnız yaşıyor! Katil ABD Ortadoğu’ya 10 bin asker gönderiyor! 2 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Gündem ABD'den Avrupa'ya dizel şoku! Trump'ın tehdidi sonrası milyonlarca varil rezerv piyasaya sürülecek
Gündem

ABD'den Avrupa'ya dizel şoku! Trump'ın tehdidi sonrası milyonlarca varil rezerv piyasaya sürülecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD'den Avrupa'ya dizel şoku! Trump'ın tehdidi sonrası milyonlarca varil rezerv piyasaya sürülecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın ihracat kısıtlama tehdidinin ardından Avrupa ülkeleri geri adım atarak acil durum dizel rezervlerini piyasaya sürmeyi kabul ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron G7 ülkelerinin 100 milyon varile kadar yakıt ve ham petrolü serbest bırakacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ihracatı kısıtlama tehdidinin ardından Avrupa geri adım atarak acil durum dizel rezervlerini açmayı kabul etti. Trump Avrupa ülkelerinin stoklarındaki 50 milyon varil dizel yakıtı piyasaya süreceğini açıkladı.

AVRUPA, DİZEL STOKLARINI PİYASAYA SÜRMEYE HAZIRLANIYOR

Trump, "Avrupa, 50 milyon varil dizel yakıt stoklarını piyasaya sürme konusunda anlaşmaya vardı. Süreç derhal başlayacak." ifadelerini kullandı.

MACRON: 100 MİLYON VARİLE KADAR YAKIT VE PETROL SERBEST BIRAKILACAK

Konuya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da açıklama geldi. Macron, "G7 ülkeleri 100 milyon varile kadar dizel yakıt ve ham petrol stokunu serbest bırakacak." dedi.

 

G7: SÜREÇ 4 AYDA TAMAMLANACAK

G7 ülkelerinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Süreç 4 ayda tamamlanacak. İlk 20 gün büyük miktarda dizel yakıt piyasaya verilecek."

TRUMP'TAN AVRUPA'YA "DİZEL" TEHDİDİ

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, AB ülkelerine ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği dizel ihracatını yasaklama seçeneğine alternatif olarak bir teklif götürmüştü.

Teklif, AB ülkelerinin ulusal stratejik rezervlerinden koordineli biçimde dizel piyasaya sürmelerini öngörüyordu. Bu kapsamda, AB ülkelerinden stratejik rezervlerindeki 120 milyon varil dizel 180 gün içinde piyasaya sürmeleri istenmişti.

 

Bu miktar AB ülkelerinin yaklaşık 315 milyon varil olan toplam dizel rezervinin üçte birinden fazlasına karşılık geliyor. AB ülkeleri arasında en fazla dizel rezervleri Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya’da bulunuyor. ABD Başkanı Trump, dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğinin halen gündemde olduğunu açıklamıştı.

ABD’yi ters köşe eden taktik! Hamaney’in oğlu gizli gizli gitmiş
ABD’yi ters köşe eden taktik! Hamaney’in oğlu gizli gizli gitmiş

Gündem

ABD’yi ters köşe eden taktik! Hamaney’in oğlu gizli gizli gitmiş

ABD'den yaptırım kararı
ABD'den yaptırım kararı

Ekonomi

ABD'den yaptırım kararı

Katil ABD Ortadoğu’ya 10 bin asker gönderiyor!
Katil ABD Ortadoğu’ya 10 bin asker gönderiyor!

Dünya

Katil ABD Ortadoğu’ya 10 bin asker gönderiyor!

Ahmet Akgündüz Hoca, devlet erkanını uyardı…! Fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var, dikkat!
Ahmet Akgündüz Hoca, devlet erkanını uyardı…! Fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var, dikkat!

Gündem

Ahmet Akgündüz Hoca, devlet erkanını uyardı…! Fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var, dikkat!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23