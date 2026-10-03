Doğalgaz faturaları tarihe karışıyor! 4 yıl kaldı, milyonlarca hanenin ısınma derdi kökten bitiyor
Almanya, sanayi tesislerinin havaya saldığı devasa atık ısıyı özel borularla konutlara taşıyarak milyonlarca hanenin ısınma faturasını tarihe gömmeye hazırlanıyor. Danfoss'un hazırladığı çarpıcı rapora göre, ülkedeki fabrikaların çevreye yaydığı ısı tam 4,6 milyon hanenin ihtiyacının üçte birini tek başına karşılayabilecek potansiyele sahip. 2030 yılından itibaren devreye girecek zorunlu yasal düzenlemelerle birlikte, enerji tasarrufunda ve karbon emisyonlarının azaltılmasında dev bir dönüm noktası yaşanacak.