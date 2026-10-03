Doğalgaz faturaları tarihe karışıyor! 4 yıl kaldı, milyonlarca hanenin ısınma derdi kökten bitiyor

Analizdeki yüzde 30,4’lük oran, mevcut atık ısının tamamının kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Çalışma, incelenen şebekelerin bu ısıyı kullanarak yasal gerekliliği kesin olarak karşılayabileceğini ortaya koymuyor. Bunun yerine, endüstriyel atık ısının hangi bölgelerde önemli bir kaynak oluşturabileceğini ve nerelerde daha ayrıntılı teknik ve ekonomik incelemeler yapılabileceğini gösteriyor. Analiz kapsamında Almanya’nın 16 eyaletindeki 178 bölgesel ısıtma şebekesi değerlendirildi. En az 5 bin haneye hizmet veren bu şebekeler, toplamda yaklaşık 4,6 milyon haneye ısı sağlıyor.