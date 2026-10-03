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Doğalgaz faturaları tarihe karışıyor! 4 yıl kaldı, milyonlarca hanenin ısınma derdi kökten bitiyor

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Doğalgaz faturaları tarihe karışıyor! 4 yıl kaldı, milyonlarca hanenin ısınma derdi kökten bitiyor

Almanya, sanayi tesislerinin havaya saldığı devasa atık ısıyı özel borularla konutlara taşıyarak milyonlarca hanenin ısınma faturasını tarihe gömmeye hazırlanıyor. Danfoss'un hazırladığı çarpıcı rapora göre, ülkedeki fabrikaların çevreye yaydığı ısı tam 4,6 milyon hanenin ihtiyacının üçte birini tek başına karşılayabilecek potansiyele sahip. 2030 yılından itibaren devreye girecek zorunlu yasal düzenlemelerle birlikte, enerji tasarrufunda ve karbon emisyonlarının azaltılmasında dev bir dönüm noktası yaşanacak.

#1
Foto - Doğalgaz faturaları tarihe karışıyor! 4 yıl kaldı, milyonlarca hanenin ısınma derdi kökten bitiyor

Almanya’daki 178 büyük bölgesel ısıtma şebekesinin çevresinde önemli miktarda endüstriyel atık ısı üretiliyor. Kayda geçen atık ısı miktarının, söz konusu şebekelerin toplam yıllık ısı talebinin yüzde 30,4’üne karşılık geldiği belirlendi. Bulgular, Danfoss’un “Atık Isı” başlıklı Etki Raporu kapsamında hazırlanan yeni bir analize dayanıyor. Ortaya çıkan tablo, 2030’dan itibaren yürürlüğe girecek yasal düzenlemeler açısından da önem taşıyor. Buna göre bölgesel ısıtma şebekelerinin yıllık net ısı üretiminin en az yüzde 30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından, kaçınılmaz atık ısıdan veya bu iki kaynağın birleşiminden karşılanması gerekecek.

#2
Foto - Doğalgaz faturaları tarihe karışıyor! 4 yıl kaldı, milyonlarca hanenin ısınma derdi kökten bitiyor

Analizdeki yüzde 30,4’lük oran, mevcut atık ısının tamamının kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Çalışma, incelenen şebekelerin bu ısıyı kullanarak yasal gerekliliği kesin olarak karşılayabileceğini ortaya koymuyor. Bunun yerine, endüstriyel atık ısının hangi bölgelerde önemli bir kaynak oluşturabileceğini ve nerelerde daha ayrıntılı teknik ve ekonomik incelemeler yapılabileceğini gösteriyor. Analiz kapsamında Almanya’nın 16 eyaletindeki 178 bölgesel ısıtma şebekesi değerlendirildi. En az 5 bin haneye hizmet veren bu şebekeler, toplamda yaklaşık 4,6 milyon haneye ısı sağlıyor.

#3
Foto - Doğalgaz faturaları tarihe karışıyor! 4 yıl kaldı, milyonlarca hanenin ısınma derdi kökten bitiyor

Çalışmada, her bir ısıtma şebekesinin bir kilometrelik çevresinde bulunan ve kamuya açık atık ısı kayıtlarında yer alan endüstriyel kaynaklar incelendi. Bu kaynaklardan kaydedilen yıllık ısı miktarının, araştırmaya dahil edilen şebekelerin toplam yıllık ısı talebinin yüzde 30,4’üne denk geldiği hesaplandı. Danfoss İklim Çözümleri Kamu ve Sanayi İlişkileri ve ESG Başkan Yardımcısı Andrea Voigt, Almanya’nın atık ısı kayıt sistemi sayesinde önemli miktarda verinin erişilebilir hale geldiğini belirterek, büyük ısıtma şebekelerinin yakınında kullanılmayan önemli bir ısı potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

#4
Foto - Doğalgaz faturaları tarihe karışıyor! 4 yıl kaldı, milyonlarca hanenin ısınma derdi kökten bitiyor

Voigt, bu potansiyelin 2030 hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayabileceğini, ancak şimdi söz konusu bulguların somut projelere dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Çalışmada kombine ısı ve elektrik üretim santrallerinden kaynaklanan atık ısı dikkate alınmadı. Veri merkezlerinden çıkan atık ısı da kullanılan kayıtlarda henüz tam olarak yer almıyor. Almanya’da 3 binden fazla veri merkezi bulunuyor. Bu nedenle veri merkezlerinden kaynaklanan atık ısının tamamının kayıt altına alınması halinde hesaplanan potansiyelin daha yüksek çıkabileceği belirtiliyor.

#5
Foto - Doğalgaz faturaları tarihe karışıyor! 4 yıl kaldı, milyonlarca hanenin ısınma derdi kökten bitiyor

Dünya genelinde üretilen enerjinin yaklaşık üçte ikisinin ısı olarak kaybedildiği belirtiliyor. Fabrikalar, veri merkezleri, süpermarketler ve atık su arıtma tesisleri gibi çok sayıda noktada ortaya çıkan bu ısı, çeşitli yöntemlerle yeniden kullanılabiliyor.

#6
Foto - Doğalgaz faturaları tarihe karışıyor! 4 yıl kaldı, milyonlarca hanenin ısınma derdi kökten bitiyor

Üretim sırasında zaten ortaya çıkan atık ısının yeniden değerlendirilmesi, enerji tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayabilir. Aynı zamanda fosil yakıtlara duyulan ihtiyacın ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığın azaltılmasına yardımcı olabilir.

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