Beyoğlu’nda gece kulüplerine büyük operasyon! “Yüksek hesap” tuzağına mühür

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi ile çevresindeki ara sokaklarda bulunan gece kulüpleri ve eğlence mekanlarına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Turizm Şube Müdürlüğü ve vergi denetim ekiplerinin de katıldığı operasyonda özellikle yabancı turistleri rahatsız eden ve gittikleri mekanlarda fahiş hesaplarla mağdur ettiği belirlenen kişi ve işletmeler mercek altına alındı.

DRONELARLA TESPİT EDİLDİ

Operasyon öncesinde bölgedeki hareketlilik drone desteğiyle takip edildi. Yapılan tespitlerin ardından ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Çalışmalarda yalnızca eğlence mekanları değil; turistleri işletmelere yönlendiren hanutçular, dilenciler ve izinsiz şekilde araçlara park yeri göstererek para isteyen değnekçiler de denetlendi.

610 KİŞİYE GBT, 11 FİRARİ YAKALANDI

Denetimlerde toplam 610 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.

Kontroller sırasında çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 11 firari yakalanarak gözaltına alındı.

Turistleri ve vatandaşları işletmelere yönlendirmek amacıyla hanutçuluk yaptığı tespit edilen 35 kişiye de idari para cezası uygulandı.

“YÜKSEK HESAP” ÇIKARAN 10 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Operasyonun en dikkat çekici sonucu ise eğlence mekanlarında ortaya çıktı.

Turistlere “yüksek hesap” çıkarılmasıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 10 iş yeri mühürlendi. Gürültü ve diğer mevzuat ihlalleri de denetim kapsamında değerlendirildi.

Vergi Denetim ekiplerinin kontrollerinde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen eğlence mekanlarına toplam 725 bin lira idari para cezası kesildi.

DEĞNEKÇİ VE DİLENCİLERE DE İŞLEM

Bölgedeki denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 15 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

İzinsiz şekilde park yeri göstererek sürücülerden ücret istediği veya aldığı belirlenen 5 değnekçi ise gözaltına alındı.

Beyoğlu'nun turistik bölgelerinde ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması ve turistlerin dolandırılmasının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtiliyor.