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Gündem Saç örneğinde pozitif bulgu çıkmıştı! Dizi oyuncusundan ilk açıklama
Gündem

Saç örneğinde pozitif bulgu çıkmıştı! Dizi oyuncusundan ilk açıklama

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Saç örneğinde pozitif bulgu çıkmıştı! Dizi oyuncusundan ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında biyolojik örnekleri alınan dizi oyuncusu Melisa Şenolsun, saç örneğinde pozitif bulguya rastlandığı yönündeki haberlerin ardından açıklama yaptı. Kan ve idrar sonuçlarının negatif olduğunu belirten Şenolsun, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını ifade ederek saç örneğinin yeniden incelenmesi için adli makamlara başvuracağını duyurdu.

Dizi oyuncusu Melisa Şenolsun, adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasına ilişkin sessizliğini bozdu.

Soruşturma kapsamında Şenolsun’dan kan, idrar ve saç örnekleri alınmıştı. Basına yansıyan sonuçlarda kan ve idrar örneklerinin negatif olduğu, saç örneğinde ise pozitif bulgu tespit edildiği belirtildi.

“ŞAŞKINLIKLA ÖĞRENDİM”

Sonuçların gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenolsun, saç örneğine ilişkin bulguya itiraz etti.

Kan ve idrar örneklerinin negatif çıktığına dikkat çeken Şenolsun, saç örneğindeki sonucu “şaşkınlıkla” öğrendiğini belirterek uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığını kaydetti.

YENİDEN İNCELEME İSTEYECEK

Şenolsun, kan ve idrar sonuçlarıyla saç örneğinden elde edilen bulgu arasındaki farklılığın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dizi oyuncusu, avukatı aracılığıyla ilgili adli makamlara başvurarak incelemelerin tekrarlanmasını talep edeceğini açıkladı.

Soruşturma sürecinin devam ettiğine işaret eden Şenolsun, hakkındaki yorumlardan üzüntü duyduğunu ve gerçeğin ortaya çıkacağına inandığını belirtti.

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Yorumlar

Yahya

Uyuşturucu sanatçı denilen alemde sıradan bir şey.
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