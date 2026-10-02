Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu: Çok sayıda feribot seferi iptal

Kuzey Ege'de beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımında sefer programları değiştirildi. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

GÖKÇEADA HATTINDA SINIRLI SEFER

Yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yalnızca belirlenen saatlerde ulaşım sağlanacak.

Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00'de, Gökçeada'dan ise 11.00 ve 15.00'te feribot seferleri gerçekleştirilecek.

Tarifede bulunan diğer planlı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BOZCAADA'DA DA SEFER PROGRAMI DEĞİŞTİ

Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 23.00 seferlerinin yapılacağı açıklandı.

Bozcaada'dan Geyikli yönüne ise 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 22.00 saatlerinde feribot hareket edecek.

Bunların dışında tarifede yer alan diğer seferler hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'DAN 4 SEFERE İPTAL

Olumsuz hava koşulları Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını da etkiledi.

BUDO'nun duyurusuna göre 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 17.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.