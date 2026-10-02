Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu: Çok sayıda feribot seferi iptal
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan çok sayıda feribot seferi iptal edilirken, BUDO da Bursa ile İstanbul arasındaki 4 seferin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
Kuzey Ege'de beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımında sefer programları değiştirildi. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
GÖKÇEADA HATTINDA SINIRLI SEFER
Yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yalnızca belirlenen saatlerde ulaşım sağlanacak.
Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00'de, Gökçeada'dan ise 11.00 ve 15.00'te feribot seferleri gerçekleştirilecek.
Tarifede bulunan diğer planlı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BOZCAADA'DA DA SEFER PROGRAMI DEĞİŞTİ
Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 23.00 seferlerinin yapılacağı açıklandı.
Bozcaada'dan Geyikli yönüne ise 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 22.00 saatlerinde feribot hareket edecek.
Bunların dışında tarifede yer alan diğer seferler hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'DAN 4 SEFERE İPTAL
Olumsuz hava koşulları Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını da etkiledi.
BUDO'nun duyurusuna göre 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 17.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.