MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi ortaya çıktı: Hakemleri aradığını kabul etti

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ifadesinde bazı hakemleri maç öncesinde aradığını kabul etti. Gündoğdu ifadesinde hakem klasman değişimlerinin TFF iradesiyle yapıldığını, kişisel veya intikam saikiyle hareket edilmediğini ileri sürdü.

KLASMAN DEĞİŞİKLİKLERİ VE "TASFİYE" İDDİALARI

Gündoğdu'ya ifadesinde, 8 Mart 2022'de ligler devam ederken çok sayıda hakem ve gözlemcinin klasman dışına çıkarılmasının gerekçeleri soruldu. Kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler doğrultusunda, TFF Yönetim Kurulunun iradesi ve hukuk birimlerinin değerlendirmesiyle alındığını savunan Gündoğdu, kişisel saiklerle hareket etmediğini belirtti. Karara karşı Tahkim Kuruluna başvuran hakemlerin birçoğunun göreve iade edildiği hatırlatılan ifadede, 2022'de dönen bazı isimlerin 2024-2025 sezonunda yeniden liste dışı kalması da sorgulandı. Gündoğdu, kararların MHK bünyesinde kolektif alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini ifade etti.

Soruşturma dosyasında; 2024-2025 sezonunda yayımlanan ilk klasman listesinin ardından açıklanan ikinci listede 13 hakem ve 6 gözlemcinin somut gerekçe gösterilmeden liste dışı bırakıldığı, ayrıca 2015 yılındaki Trabzonspor müsabakalarında görev alan bazı hakemlerin yıllar sonra benzer kararlarla sistem dışına itildiği yönündeki tanık anlatımları da yer aldı. Gündoğdu ise söz konusu iddiaları reddederek kararların performans ve ihtiyaç çerçevesinde alındığını beyan etti.

"VETAS ATAMALARINA MÜDAHALE VE MAÇ ÖNCESİ GÖRÜŞMELER"

Hakem atamalarının Otomatik Atama Sistemi (VETAS) üzerinden değil, manuel müdahalelerle değiştirildiği ve bazı hakemlerin keyfî şekilde "etap dışı" bırakıldığı iddialarına yanıt veren Gündoğdu, VETAS'ın mevzuatsal bir zorunluluk olmadığını, kendi dönemlerinde geliştirildiğini ve keyfî engellemelerin yaşanmadığını öne sürdü.

Maç öncesinde bazı hakemlerle doğrudan telefon görüşmesi yaptığını kabul eden Gündoğdu, bu aramaları moral vermek ve gündemi takip etmek amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Hakemlere yönelik "HTS kayıtlarınız elimde" şeklinde algılanan beyanlarına açıklık getiren Gündoğdu, kurum içi bilgilerin basına sızdırılmasını önlemek adına şikâyet hâlinde adli makamlarca HTS kayıtlarının incelenebileceğini hatırlattığını, amacının tehdit değil uyarı olduğunu belirtti.

SES KAYDI SORULARINA "HUKUKA AYKIRI DELİL" İTİRAZI

Soruşturma dosyasında, dijital materyallerden elde edilen ve hakem Kerem Ersoy ile yapıldığı belirtilen ses kaydı da Gündoğdu'ya soruldu. Kayıtta yer alan "Hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım", "Her adımını takip ediyorum" ve "Devlet takip ediyor" ifadeleri ile Ersoy'un babasının faaliyetlerinin hakemlik kariyeriyle ilişkilendirilmesine ilişkin sorular karşısında Gündoğdu, kaydın hukuka aykırı yollarla elde edildiğini savunarak içeriğe dair soruya yanıt vermedi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE GÖZLEMCİ RAPORLARI

Soruşturmada tanık olarak yer alan bazı hakemlerin uzun süre görev alamadıklarına ilişkin beyanları da Gündoğdu'ya yöneltildi. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un bir VAR kararı sonrası yaklaşık 70 gün, seminer tarihinin basına sızdırılması iddiaları sonrası ise 75 gün görev alamadığına yönelik anlatımlarına ilişkin Gündoğdu, ciddi hatalarda hakemlerin dinlendirilmesinin normal olduğunu ve keyfî bir cezalandırma yapılmadığını ifade etti.

Gözlemci raporlarına ve notlara müdahale edildiği iddialarını da yanıtlayan Gündoğdu, REPU değerlendirmesi ile gözlemci raporu arasında fark bulunması hâlinde gözlemciye raporunu yeniden değerlendirme tavsiyesinde bulunulduğunu, ancak nihayi takdirin gözlemcide olduğunu söyledi.

SINAV SORULARININ SIZDIRILMASI VE SAHTECİLİK İDDİALARI

Emniyet sorgusunda, sınav sorularının bazı hakemlere önceden ulaştırıldığı, sınav kâğıatlarına müdahale edildiği ve WhatsApp gruplarında paylaşıldığı yönündeki tanık beyanları ile ekran görüntüleri Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, sınav süreçlerinin eğitim birimince yürütüldüğünü, iddia edilen usulsüzlüklere şahit olmadığını ve konuya ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu. Hakem Ali Tuna'nın 2017 tarihli sınav evrakında sahtecilik yapıldığı yönündeki bilirkişi değerlendirmesini de kabul etmeyen Gündoğdu, evrakta sahtecilik olmadığını öne sürdü.

MASAK RAPORU VE 294 MİLYON LİRALIK FİNANSAL HAREKETLİLİK

Soruşturmanın mali boyutunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda Gündoğdu'nun banka hesaplarındaki yoğun para trafiği incelemeye alındı. 2007-2026 yılları arasında 5 bin 773 para çıkış işleminde toplam 294 milyon 116 bin 419 TL, 3 bin 620 para girişi işleminde ise 258 milyon 289 bin 170 TL hareket tespit edildiği belirtildi.

Gündoğdu, söz konusu hacmin maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK ödemeleri, TFF gelirleri ve gayrimenkul alım-satımlarından kaynaklandığını, para çıkış toplamının yüksekliğinin ise verisel bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini beyan etti.

Bir inşaat firmasına 2025-2026 yılları arasında aktarılan 40,14 milyon TL'lik transfer sorulduğunda Gündoğdu, Ankara'da iki adet konut satın aldığını, ödemelerin eşine kalan miras ve birikimleriyle karşılandığını belirtti. Taksit ödemelerine ilişkin soruya "aylık 1,2 milyon TL ödeme yaptığı" yanıtını veren Gündoğdu'nun bu açıklaması ile toplam transfer tutarı arasındaki fark dikkat çekti.

Futbol ve hakemlik camiasından isimlerle olan finansal transferlerin sportif kararlarla ilgisi olup olmadığı yönündeki soru üzerine Gündoğdu, bu ödemelerin üyelik ve vize ücretleri olduğunu belirterek iddiaları kesin bir dille reddetti.

Gündoğdu, ifadesinin tamamında suçlamaları kabul etmeyerek tüm kararların TFF ve MHK kurulları tarafından kolektif bir şekilde alındığını savundu.