Ali Karahasanoğlu Sözcü’nün algı manşetini böyle ifşa etti! ‘20 Uçağı 116 milyar lira pahalı almışız’

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, silah paketleri, elektronik harp sistemleri, eğitim simülatörleri ve bakım anlaşmaları gibi unsurlar maliyeti yükselten kalemler ve Sözcü bunları görmezden gelerek yanıltıcı bir algı oluşturuyor. Karahasanoğlu, boş uçakla koltuklu uçağın fiyatının farklı olduğunu hatırlatarak eleştirinin yüzeysel olduğunu vurguladı.

Ayrıca programda, Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan da, Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayı örnek göstererek, iddiaların Turhan Çömez kaynaklı yanlış bilgiye dayandığını ve bakanlığın satın almanın paket içerikleriyle ilgili açıklama yaptığını aktardı. Sunum sırasında “manşetten sallıyorlar, içeride doğrusunu da verip kamuoyunu yanıltıyorlar” ifadeleriyle Sözcü’yü sert bir dille eleştirdi.