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Medya Ali ince kimdir? Ali İnce oynadığı filmler
Medya

Ali ince kimdir? Ali İnce oynadığı filmler

Ali İnce hayatı | Yeşilçam oyuncularından Ali İnce yaşamını yitirdi. Pek çok kişi Ali İnce'nin kim olduğunu araştırmaya başladı, Ali İnce kimdir hayatı?

Yeniakit Publisher
2021-08-18 15:13:00 -
Ali ince kimdir? Ali İnce oynadığı filmler

Yeşilçam'da pek çok yapımda rol alan Ali İnce, 62 yaşında hayatını kaybetti. İnce'nin cenazesi 18 Ağustos'ta öğle namazı müteakip toprağa verildi. Peki, Ali İnce kimdir?

Ali ince kimdir? Ali İnce oynadığı filmler

Ali İnce, 1 Ocak 1959'da dünyaya geldi. Yeşilçam oyuncusu Ali İnce genellikle yan rollerde oynadı. Ali İnce; Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dozu Doğuruyor, Hababam Sınıfı Güle Güle, Ortadirek Şaban, Zavallılar, Yaprak Dökümü (Dizi) rol aldı.

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