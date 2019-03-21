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Ali İhsan Yavuz’dan Erenler’e Belediyesine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Erenler Belediyesini ziyaret ederek personel ile sohbet etti.

21 Mart 2019 Perşembe 11:58
Ali İhsan Yavuz’dan Erenler’e Belediyesine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Erenler Belediyesini ziyaret ederek personel ile sohbet etti.



Sakarya Milletvekili ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Beşir Doğrusever İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Demirağ ile birlikte Erenler Belediyesine konuk oldu. Gerçekleştirdiği ziyarette Erenler Belediye personeli ile sohbet eden Yavuz ve beraberindekileri Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve Başkan Vekili Muhammet Kıratlı karşıladı.



Başkan Öztürk’e bugüne kadar Erenler’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “Değerli Belediye Başkanımız Cavit Öztürk bey dava adamı bilinci ile ilk günden beri üzerine düşeni yaptı. Kendilerine bu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Milletimize hizmetkar olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallahAK Parti ve Cumhur İttifakına verilen destekle en yüksek oyu alarak yine Türkiye’yeörnek bir şehir olacağız milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz” diyerek Belediye Başkan Vekili olarak kendisi ve heyetini karşılayan Muhammet Kıratlı’ya da ayrıca “Cavit başkanımızın olduğu gibi başkan vekilimiz Muhammet Kıratlı’ya da bugüne kadar dava adamı bilinci ile hareket etmesi sebebiyle teşekkür ediyorum” şeklinde ifade etti.



Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Bey’e ve ilçe teşkilatlarımızaseçim çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. 31 Mart’ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye tüm halkımız sahip çıkacak ve geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi inşallah ilçemizde de en yüksek oyu alarak yine tarih yazacağız” diyerek ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’a teşekkür etti.



Başkanlık makamı ziyareti sonrası AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz belediye birimlerini tek tek dolaşarak belediye personel ile selamlaştı belediye birimleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:58
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