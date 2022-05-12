Ali İhsan Su kimdir? Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımlanan son Resmi Gazete’de bazı illere yeni valiler atanırken, bazı illerin ise valileri değişti. Valisi değişen iller arasında Diyarbakır da yer aldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Valiliği'ne atandı. Peki Ali İhsan Su kimdir? Ali İhsan Su nereli kaç yaşında?

Ali İhsan Su kimdir?

Ali İhsan Su, 25 Haziran 1959 tarihide Konya'da doğdu. Türk bürokrattır. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ahlat Kaymakam Vekilliği, Evren, Çermik Kaymakamlıkları, Hakkâri İli Vali Yardımcılığı, Çay, Söğüt, Terme, İskenderun Kaymakamlıkları yapmıştır.

Ali İhsan Su evli ve üç çocuk babasıdır. 4 Ağustos 2013 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan 2013/5197 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Düzce Valiliğine, ardından 19 Şubat 2015 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Şırnak Valiliğine, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Mersin Valiliğine atanmıştır. 12 Mayıs 2022 tarihli ve 31833 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyarbakır Valiliğine atandı.