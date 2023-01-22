Ali İhsan Karahasanoğlu: Hasan Damar’dan sonra, sırada diğer abilerimiz var!

2019 mahalli seçimlerinde “AK Parti’ye biz kaybettirdik” yorumunda bulunan Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar yeni yaptığı açıklamada, 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi.

"Müslümanlar olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeliyiz"

Damar yaptığı açıklamada, "Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Ülkemiz bir çok sıkıntılara maruz kalmıştır. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de var. Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. başörtü meselesini gündemden kalkması gibi. Bütün bunları yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz. Ben 83 yaşındayım, ömrümü bu davaya verdim, bu bakımdan yanlışlara 'yanlış' dedim. Doğrulara da 'doğru' demek mecburiyetindeyim. Bu münasebetle sizlerden ricam, bütün kardeşlerimizin bu seçim, olağanüstü bir seçim olduğu için mutlak suretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destelemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Hasan Damar'ın açıklamasının ardından, "Hasan Damar’dan sonra, sırada diğer abilerimiz var!" başlığıyla kaleme aldığı yazısında Milli Görüş'teki diğer isimlere de seslendi.

Milli Görüş davasına yıllarca omuz vermiş, Avrupa Milli Görüş Teşkilatları (AMGT) kurucularından Hasan Damar'ın çağrısının, dindar insanların ülke yönetiminde söz sahibi olması açısından önemli olduğunu vurgulayan Ali İhsan Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu sözlerden sonra, yazıya “nokta” koymak gerekir..

Ama Saadet Partisi’nde Hasan Damar ağabeyin, özellikle taban açısından, özellikle Avrupa’daki geniş kesimler nezdinde çok büyük bir önemi olsa da..

Milli Görüş, Hasan Damar’dan ibaret değil..

Milli Görüş’de tek isim, Hasan Damar değil..

Şu an Saadet Partisi’nin yönetiminde, Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere, tabanda etkisi olan birçok isim var..

Recai Kutan var. Yasin Hatipoğlu var.. Lütfü Doğan hocamız var..

Kimsenin elimizden tutmadığı askeri vesayet dönemlerinde, kendisini de riske atarak, Akit’in elinden tutup, darbecilere yem etmemek için gayret gösteren Fetullah Erbaş ağabey var..

Kendisi ile mahkemelik olsak da, Mustafa Kamalak var..

Yılmaz Bayat var.

Bahaddin Elçi var, Beşir Darçın var..

Abdullah Sevim var, Lütfi Yalman var..

Hasan Damar ağabeyin sergilediği net ve doğru duruşu, bu abilerimiz de gösteremezler mi?

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