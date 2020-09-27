Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 27 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

TARAF, 27 Eylül 2012

"GÜL VARSA, ERDOĞAN SEÇİLEMEZ" CIA'nin gazetesinde, bir Abdullah Gül güzellemesi daha.

Hem de kim tarafından? Bugünlerde ortalıktan toz olan FETÖ yanlısı açıklamaları ile tanınan İhsan Dağı tarafından..

"Gül varsa, Erdoğan seçilemez"miş. Aç tavuk,. kendisini darı ambarında sanırmış.

Ama daha önemlisi, Prof. İhsan Dağı eşi AK Parti milletvekili olduğu halde AK Parti'yi eleştirirken, aynı adam FETÖ'yü överken, Taraf gazetesi FETÖ'den destek alarak yayınını sürdürürken, hepsinin Abdullah Gül'ü, Erdoğan yerine hazırlamaları.. demek ki, Gül, FETÖ'nün adayı idi..

CHP bile adayı göstermeye çalışsa, SP de bu işte öncülük etse, Gül, FETÖ'nün adayı idi!

SÖZCÜ, 27 Eylül 2013 "YANDIN TAYYİP ÇAPULCU NESİL FENA GELİYOR" Gezi isyanında, kemalist Sözcü'nün gözünün nasıl döndüğünü gösteren bir manşet daha. İlkokul çocuğuna ailesi Tayyip Erdoğan aleyhine laflar öğretmiş, öğretmeni de uyarınca, rezalet tüy dikmiş. Aile, 9 yaşındaki çocuğa Başbakana hakaret ettirmeye azmettirmekten yargılanacağına, öğretmeni savcılığa şikayet etmişler. Bugün o dosyayı bulup, o aileyi bulup, savcının önüne çıkarmak gerekir.. 9 yaşındaki çocuğa sen başbakana hakarete nasıl azmettirirsin, diye.. Sürmanşetteki THK ile ilgili haber, içler acısı durumumuzu özetliyor. AK parti, iktidara gelmesinin 11. yılında, kurban derisini THK'nın zorbalıkla toplamasını önleyebilmiş.. Sözcü de "Şeriatçılara gün doğdu" yazıları ile, "İlk kurban THK oldu" başlıkları ile, işi Atatürk istismarcılığına dökmüş..