Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 27 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

TARAF, 27 Eylül 2012
"GÜL VARSA, ERDOĞAN SEÇİLEMEZ" CIA'nin gazetesinde, bir Abdullah Gül güzellemesi daha.
Hem de kim tarafından? Bugünlerde ortalıktan toz olan FETÖ yanlısı açıklamaları ile tanınan İhsan Dağı tarafından..
"Gül varsa, Erdoğan seçilemez"miş. Aç tavuk,. kendisini darı ambarında sanırmış.
Ama daha önemlisi, Prof. İhsan Dağı eşi AK Parti milletvekili olduğu halde AK Parti'yi eleştirirken, aynı adam FETÖ'yü överken, Taraf gazetesi FETÖ'den destek alarak yayınını sürdürürken, hepsinin Abdullah Gül'ü, Erdoğan yerine hazırlamaları.. demek ki, Gül, FETÖ'nün adayı idi..
CHP bile adayı göstermeye çalışsa, SP de bu işte öncülük etse, Gül, FETÖ'nün adayı idi!
SÖZCÜ, 27 Eylül 2013
"YANDIN TAYYİP ÇAPULCU NESİL FENA GELİYOR" Gezi isyanında, kemalist Sözcü'nün gözünün nasıl döndüğünü gösteren bir manşet daha.
İlkokul çocuğuna ailesi Tayyip Erdoğan aleyhine laflar öğretmiş, öğretmeni de uyarınca, rezalet tüy dikmiş. Aile, 9 yaşındaki çocuğa Başbakana hakaret ettirmeye azmettirmekten yargılanacağına, öğretmeni savcılığa şikayet etmişler.
Bugün o dosyayı bulup, o aileyi bulup, savcının önüne çıkarmak gerekir.. 9 yaşındaki çocuğa sen başbakana hakarete nasıl azmettirirsin, diye.. Sürmanşetteki THK ile ilgili haber, içler acısı durumumuzu özetliyor.
AK parti, iktidara gelmesinin 11. yılında, kurban derisini THK'nın zorbalıkla toplamasını önleyebilmiş.. Sözcü de "Şeriatçılara gün doğdu" yazıları ile, "İlk kurban THK oldu" başlıkları ile, işi Atatürk istismarcılığına dökmüş..
CUMHURİYET, 27 Eylül 2014
"SINIRDA ALARM" Olaylar canlı olarak yaşanırken, arka planda dönen dolapları sezememiş olabiliyorsunuz.. Birkaç yıl geçtikten sonra, olayları daha sıhhatli ve isabetli değerlendirebiliyorsunuz.
İşte ona somut örnek. İki gün önce, 6-7 Ekim olayları sebebi ile HDP'lilere gözaltılar başladı ya. İşte o gözaltıların gerekçesi olan 6-7 Ekim 2014 olaylarının arefesinde, cumhuriyet'in manşeti.. IŞİD ilerliyor, kobani muhasara altında.. Türkiye ile savaşacak cesareti olan PYD, üç tane serserinin buluştuğu IŞİD'e karşı bir şey yapamıyor ve TSK'dan yardım istiyor.. İlginç olan, Tayyip Erdoğan, IŞİD'i önlemek için tampon bölge istiyor, ABD buna yanaşmıyor.
O zaman işin arkasında ne numaralar var, anlaşılıyor: "ABD, IŞİD'i organize edip, PYD'nin üzerine saldırtıyor. TSK, bölgeye çağrılıyor, PYD ile birlikte hareket etmesi isteniyor. Böylece Türkiye tuzağa çekilmek isteniyor. Olmayınca da, Kobani bahane edilip, Türkiye'de sokaklar yangın yerine çevriliyor." Ama sonuçta o gün, Türkiye'yi yangın haline çevirenler, üzerinden 6 yıl da geçse, bugün hesap vermeye başladılar..
SÖZCÜ, 27 Eylül 2014
"TAYYİP DARBECİLERLE MASAYA OTURMAZMIŞ" Tayyip Erdoğan'ın ilkeli duruşu, dik duruşu, kemalistleri bakın nasıl delirtiyor..
Gerçekten Tayyip Erdoğan, bir ülkede seçimle işbaşına gelen bir yönetim var ise, orada darbe yapıp, yönetime el koyanlarla arasına mesafe koyuyor.. Mısır'daki Sisi, bunun en güzel örneği. Sözcü, kılçıklık yapacak ya..
Erdoğan 26 yaşında iken yapılan 12 Eylül darbesinin başı Kenan Evren ile bir fotoğrafını bulup, nanik yapmaya kalkıyor.. Sudan'da 1989'da yönetime gelen, Erdoğan'ın başbakanlığından 12 yıl önce devlet başkanı olan Ömer El Beşir'le fotoğrafını gösterip, hesap sormaya kalkıyor. Kaddafi'yi hiç anlatmaya gerek yok, Erdoğan ortaokul öğrencisi iken Libya'da yönetime gelmiş birisi.. İlkesizler, kalkmışlar, Erdoğan başbakan iken, destek verdiği Mursi'yi deviren sisi ile aynı masaya oturmasını istiyorlar.. "Daha önce darbecilerle oturmuştun ama" diye verdikleri örnekleri ise, milat öncesinden örnekler.. FETÖ'nün televizyonunda yıllarca program yapan saygı Öztürk, aynı sayfada, FETÖ'cü Ömer Altıparmak'ın avukatlığına soyunmuş. Güya, Öcalan, Altıparmak'ı görevden aldırtmışmış.. 15 temmuz hain darbe girişiminden sonra gördük, FETÖ'cülerin ne kadar hain olduklarını. Ama, FETÖ'cülerin sürekli avukatlığını yapan bu Saygı Öztürk'ü bir savcı çağırıp da, "Senin bağın nedir, bu hain örgütle" demedi…
SÖZCÜ, 27 Eylül 2015
"AKP-PKK İŞBİRLİĞİ ÜLKELİ BU HALE GETİRDİ" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü doğru değil, AK Parti ile PKK arasında bir işbirilği yoktu ama.. PKK silah bırakmaya söz vermişti, AK Parti bunu kabul etmişti ama.
Bir anlığına Kılıçdaroğlu'nun sözünü doğru kabul edelim. Peki, bu eleştirinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra, bugün CHP, PKK ile hangi akla hizmet ederek, işbirliği yapıyor! Daha ilginci, sayfada küçücük de yer bulsa, Ümit Özdağ'ın sözleri.
Şimdi İyi Parti'de siyaset yapan Özdağ, "AKP'nin iyi niyetinin bedelini askerimiz parçalanarak ödüyor" demiş. Peki bugün aynı Özdağ'ın, HDP ile kahvaltıya oturmaya hazırlanan Akşener'in partisinde ne işi var?
KARAR, 27 Eylül 2016
"ONLAR BİLE ŞAŞIRDI" Ahmet Davutoğlu'nun finans sağladığı Karar gazetesi, 2016'da Moody's'in Türkiye notunu düşürmesine "Onlar bile şaşırdı" diyerek, kredi notumuzun düşürülmesinin, finans kuruluşlarını da şaşırttığını yazmış.
Aynı Karar, artık öyle bir yere savruldu ki, Moody's'in klasik not düşürmelerini, "Eee, olması gereken not bu idi" diyerek karşılıyor.
Bize de, bu hızlı dönekliğe şaşırmak kalıyor.
SÖZCÜ, 27 Eylül 2016
"KORKMA!" Onlarca yıldır ilkokullarda okutulan ama 40 bin insanımızın PKK teröründen ölmesine engel olamayan Öğrenci andını, Sözcü gazetesi tekrar okullarda zorla okutulmasını istiyor. Kaldırılalı daha iki yıl olmuş.
Okuturulken 40 bin insan ölmüş. Ama onlar hala, "Okutulsa, kimse kimseye kurşun sıkmaz" palavrası ile, esas sorunu, tekrar günlük hayatımıza sokmaya çalışıyorlar.. Kemalist, zorba kafaların, yani Sözcü ekibinin, bugün HDP'lilerle kolkola girmesi ise, hepten içler acısı bir durum.. Bu öğrenci andı okutulmalı ise, HDP'lilerle işiniz ne?
HDP'lilere de sorayım: "Öğrenci andının tekrar zorla okutulmasını isteyen bu kemalistlerle, ne yapmak istiyorsunuz? Bir yandan Kürtleri istismar ederken, bir yandan da kemalistlerle işbirliği yapıp, Kürt insanlarımızı istismar edeceğiniz yeni haksızlıkları mı hayata geçirtmek istiyorsunuz?"
CUMHURİYET, 27 Eylül 2016
"NEREDESİN TAYYİP" Her şehid haberinden sonra bu kışkırtıcı başlıklarla çıkan kemalist Cumhuriyet gazetesi, esas katil olan PKK'lıları övmekten de, hiç geri durmadı.
Kandil'de, sigara izmaritlerini bile yer atmıyorlar diye, Hasan Cemal'e övgüler düzdürttü..
Yere sigara izmariti atmadığını ileri sürdükleri eli kanlı katiller, bir binbaşıyı şehit etmiş, ahlaksız gazete, olayı Tayyip Erdoğan'a fatura etmeye kalkıyor.. Görün bu ilkesizler, görün ve yüzlerini tükürün.
BUGÜN, 27 Eylül 2014
"YÜZLERCE KİŞİ KOBANİ'YE GEÇTİ" HDP'li belediye başkanı ve milletvekillerine yönelik Kobani olayları sebebi ile başlayan üç gün önceki operasyonun sebebi olan 2014'deki Kobani olaylarının haberini, FETÖ'cü Bugün, böyle vermiş.
"Yüzlerce kişi" dedikleri, aldatılan Kürt insanlarımız. Sonra o insanlar, Kobani'nin karışık olduğunu görünce, kimin eli kimin cebinde belli olmadığını görünce. PYD, IŞİD ile savaşır gibi görünür iken.. ABD, IŞİD karşıtı imiş gibi görünür iken, hepsinin aslında birbirleri ile dirsek temasında olup, Türkiye'yi sıkıştırmaya çalıştıklarını görünce, o kürtler de geri dönmek istemişler, böyle karışıklıklar ortaya çıkmış..