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İSLAM Ali Haydar Efendi dualarla yad ediliyor!
İSLAM

Ali Haydar Efendi dualarla yad ediliyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-01 15:30:00 -
Ali Haydar Efendi dualarla yad ediliyor!

Mahmud Efendi Hazretleri'nin (k.s.) şeyhi Ali Haydar Efendi Hazretleri (k.s.) vefatının sene-i devriyesinde dualarla yad ediliyor.

Nakşibendi silsilesinden Ali Haydar el-Âhıshavî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri'nin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca, şunları söyledi:

"Üstâdımız Hacı Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri'nin şeyhi, son devir Osmanlı ulemâsının büyüklerinden zâhirî ve bâtınî ilimlerde yed-i tûlâ sâhibi el-Hâc Ali Haydar el-Âhıshavî (Kuddise Sirruhû) Hazretlerini rahmet, minnet ve hürmetle yâd ediyoruz.

Rabbim, kendisi uğruna gerekirse idâm edilmeyi bile göze alarak zor zamanlarda yapmış olduğu eşsiz hizmetlerinden dolayı kendisini hayırla mükafatlandırsın, bize de kendisine olan muhabbetimiz vesîlesi ile günbegün artan mânevî terâkkîler ihsân eylesin. Âmîn."

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Yorumlar

Alp Urungu

Kıymetli Hocaefendinin Ruhu şad olsun. ALLAH CC için seviyoruz. ????????????????????????❤️
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