Ali Erkan Kavaklı: Evini, arabasını satıp dolara sarıldılar ama...

Yeniakit yazarı Ali Erkan Kavaklı, 'Dini gayret şart, her Müslüman üstün olmak için çalışmalı' başlıklı yazısında dolar kurunun çakılmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ali Erkan Kavaklı'nın o yazısı:

Türkiye Batı’nın kendisine biçtiği deli gömleğini yırtıyor. Amerika’da faiz oranı sıfır, emperyalist ve kapitalist Batı’nın ülkemizdeki taşeronları bize % 19 faiz dayatıyor. Merkez Bankası faiz indirince Batılı foncuların sömürüsü azalacağı için buradaki TÜSİAD, CHP, İP gibi vekilleri çığırtkanlaşıyor.

Ülkemizin yedeği yok. Vatan için gerektiğinde her türlü fedakârlığı yapacağız. Mehmet Akif, İstiklal Marşı’mızda fedakârlık duygusunu destanlaştırır:

“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda!

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan, şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda!

Etmesin tek vatanımdan beni vatanımdan cüda!”

Milletini üç kuruşluk dolar kârına satanları gördük; evini, arabasını satıp dolara sarıldılar. Tabii ki de devletimizin aldığı kararla hüsrana uğradılar.

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