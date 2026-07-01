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Gündem CHP’li Manavgat Belediyesi’nden vatandaşa hizmet! Baklava kutusunda rögar kapağı
Gündem

CHP’li Manavgat Belediyesi’nden vatandaşa hizmet! Baklava kutusunda rögar kapağı

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IHA Giriş Tarihi:

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CHP’li Manavgat Belediyesi’nden vatandaşa hizmet! Baklava kutusunda rögar kapağı

Baklava kutularında alınan rüşvetlerin, depolarda kilolarca altının yakalandığı CHP’li Manavgat Belediyesi “hizmet etmeme” konusunda ödün vermiyor. Yapılmayan yollar onarılmayan mazgal kapakları vatandaşları tehlike ile burun buruna getiriyor.

Antalya'da çürüyen mazgala bastıktan sonra ayağı sıkışan kadının yardımına vatandaşlar ve itfaiye ekibi yetişti. Genç kadın tedavi için hastaneye götürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Bir vatandaşın ayağının yoldaki mazgala sıkıştığı' ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ve 112 sağlık ekiplerini alarma geçirdi. İhbarla verilen adrese gelen itfaiye ekibi, yaptığı çalışma sonunda isminin Hesna K. olduğu öğrenilen genç kadının mazgala sıkışan ayağını kurtardı.

Genç kadın 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının ambulansla hastaneye götürülmesinin ardından olay yerinde bulunan itfaiye ekibi, mazgala başka kimsenin düşmemesi için mazgalın çevresini şeritle kapattı.

Ayağı mazgala sıkışan genç kadının sesini duyarak yardımına koşan bir vatandaş, "Eşimle birlikte işten eve dönmek için aracımızın yanına geldiğimizde bir kadının yardım çığlığını duyduk. Dikkatli bir şekilde baktığımızda karanlıkta yerde yatan genç kadını gördük. Yanına geldiğimizde genç kadının ayağının çürüyen ızgaradan mazgalın içerisine girerek sıkıştığını fark ettik.

Hemen 112'yi arayarak yardım istedik. Ekipler geldi ve genç kadınının ayağını çıkardı. Allah'tan önemli bir şeyi yok. Gördüğünüz gibi mazgalın üzerindeki ızgara tamamen çürümüş durumda. Bu görüntü hiç yakışmıyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.

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