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Gündem Ali Erbaş’tan kuraklık ve dua çağrısı
Gündem

Ali Erbaş’tan kuraklık ve dua çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşları Türkiye’nin karşı karşıya olduğu kuraklık tehlikesi nedeniyle duaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 15:00:00 -
Ali Erbaş’tan kuraklık ve dua çağrısı

Türkiye genelinde kış mevsiminde bahardan kalma hava etkisini sürdürüyor. Bu durum barajların kurumasına neden oldu.

Korkutan kuraklıkla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkat çeken bir çağrı geldi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı dua çağrısında, “Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim! Ülkemiz genelinde karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesi nedeniyle hep beraber dua edelim! Ya Rahman, ya Rahim! Yaratan Sensin, yaşatan da Sen. Suya muhtaç tüm mahlukatın hürmetine yağmurlarını üzerimizden esirgeme ya Rabbi” ifadelerini kullandı.

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