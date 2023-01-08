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Aktüel Ali Erbaş'tan hac kontenjanlarına ilişkin açıklama
Aktüel

Ali Erbaş'tan hac kontenjanlarına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kontenjanlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 12:42:00 - 2023-01-08 12:42:20
Ali Erbaş'tan hac kontenjanlarına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayının kutsal topraklarda ağırlanacağını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız inşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun."

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