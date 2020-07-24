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Gündem

Ali Erbaş hutbeye kılıçla çıktı! İşte anlamı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde verdiği cuma hutbesine elinde kılıçla çıktı. Kılıç ile hutbe verme geleneği, Osmanlı Devleti'nde şehrin kılıçla alındığı anlamına geliyordu.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:06:00 -
Ali Erbaş hutbeye kılıçla çıktı! İşte anlamı

Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açıldı. On binlerce vatandaş ilk namaz için alana koşarken, devlet erkanı da Ayasofya'da namaz için hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da namaz için Ayasofya'ya geldi.

Ayasofya Camii'ndeki ilk cuma hutbesini, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş okudu.

Ali Erbaş, hutbeye elinde kılıçla çıktı.

Osmanlı ta­rihi boyunca kılıçla fethedilen şehirlerde en az bir camide Cuma hutbesine kılıçla çıkıldı ve ona dayanarak hutbe okundu. Kılıçla hutbe, şehrin kılıçla alındığı simgesini taşıyor.

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