Ali Erbaş, Filistinli bakanla görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Mohammed Helmy Abdulsamie el-Bekri ve beraberindeki heyetle görüştü.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın da hazır bulunduğu görüşmede Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verdikleri destek dolayısıyla Filistin'e teşekkür etti.

Erbaş, "Filistinli kardeşlerimizin büyük küçük hiç fark etmez o ziynet eşyalarını bizim için vermeleri, onların yaklaşımları, tavırları milyonlarca paradan daha önemli. Yeter ki biz aramızdaki bu muhabbeti, bu sıcaklığı hiçbir zaman kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.

Yaşanan sıkıntıların kısa zamanda aşılacağını, iki ülke arasındaki işbirliğinin kesintiye uğramadan kuvvetlenerek devam edeceğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"İnşallah bu depremin yaralarını da çok kısa zamanda sizlerin duası, desteği ve milletimizin birlik, beraberliğiyle saracağımıza inanıyorum. Filistinli kardeşlerimizin bu derece Türkiye’ye destek olmaları hakikaten bizim için çok önemli ve biz bunu unutmayacağız. Bizim kalbimiz bir atıyor. Kudüs deyince, Mescid-i Aksa deyince Türk milletinde oluşan o duygu her zaman zirvede olmuş, her zaman da zirvede olmaya devam edecek."

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Konuk Bakan el-Bekri ise depremlerden hemen sonra Filistin Başbakanı Mahmut Abbas'ın talimatıyla yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, Filistin halkının bu yardımlarla Türkiye'nin yanında olmak istediğini bildirdi.

Filistin'deki tüm camilerde yardım topladıklarını belirten Bekri, depremde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kıldıklarını belirtti.

Yardım kampanyasına Filistin halkının büyük teveccüh gösterdiğini, ziynet eşyalarına varıncaya kadar yardım edildiğini aktaran el-Bekri, şunları aktardı:

"Bizim ilkemiz Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmamak, bu bizim için daha önemli. Her şartta bizim yanımızda olan bir Müslüman ülkeden, bir halktan bahsediyorum. Biz de elimizden geldiği kadar bu zor günlerde Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Türkiye inşallah bu krizden de selametle çıkacaktır. Cenabıhak inşallah sizlere daha hayırlı kapılar açacaktır ve Türkiye bu anlamda daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Biz de Filistin devleti olarak bu zor günlerde Türkiye'nin yanında olmak istiyoruz."

Bekri, daha sonra Erbaş'a Filistinlilerin depremden etkilenen vatandaşlar için topladıkları yardımları takdim etti.