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İSLAM Ali Erbaş duyurdu! Hac ön kayıtları başlıyor
İSLAM

Ali Erbaş duyurdu! Hac ön kayıtları başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-04 12:13:00 - 2024-08-04 12:22:28
Ali Erbaş duyurdu! Hac ön kayıtları başlıyor

Prof. Dr. Ali Erbaş, 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos’ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler.” Vatandaşlar hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin detaylarına hac.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

Hac ön kayıt ücreti 750 TL olarak açıklandı.

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