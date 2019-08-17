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Ali Erbaş: Depremi durdurmaya değil ama zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Depremi durdurmaya gücümüz yetmiyor ama zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor. Bunu bizim yapmamız gerekiyor." dedi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:00
Ali Erbaş: Depremi durdurmaya değil ama zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya İl Müftülüğünce Marmara Depremi'nin 20. yılında hayatını kaybedenler için Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami'de düzenlenen mevlit programına katıldı.

Birçok kişinin yakınlarını kaybettiği depremin üzerinden 20 yıl geçtiğini anımsatan Erbaş, deprem, sel, yangın gibi afetlerde hayatlarını kaybedenlere "şehit" muamelesi yapıldığını söyledi.

Yaşamın ve ölümün, insanların imtihanı olduğuna işaret eden Erbaş, "Deprem bir kıyamettir. Toplumların yaşadığı çeşitli huzursuzluklar bir kıyamettir, kavga gürültü ve huzursuzluk anlamında. O yüzden hem dünya hem de ukba için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmek zorundayız. Sorumluluklarımızın bilincinde olmak zorundayız." diye konuştu.

"Afetlerin önüne geçmek mümkün değil"

Afetlerin Allah'ın takdiri olduğunu, bunların önüne geçmenin mümkün olmadığını dile getiren Erbaş, bilinçli Müslümanlar olarak afetlerin olacağını dikkate alarak maddi ve manevi tedbirlerin alınmasını gerektiğini vurguladı.

Erbaş, gençlerin maddi ve manevi olarak iyi yetiştirilmesi tavsiyesinde bulunarak, "Mümin, dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını terk etmeyen insandır. İki kanatlı, birini ihmal ettiğiniz zaman zararda olursunuz." dedi.

İslam'ın, denge dini olduğunu, Hazreti Adem'den itibaren dünyanın dengesi bozulmasın diye gönderilen bir sistem olduğunu anlatan Erbaş, "Dünyanın dengesini bozacak ameller işlerseniz, dünyada huzursuzluklar olur. Dünyanın dengesini bozan kötülükleri, haramları ortadan kaldırmazsanız dünyanın dengesi bozulur. Bizden sonrakiler daha kötü duruma düşerler. İşte bu bilinç içerisinde bizim hareket etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İyi ve ahlaklı bireyler yetiştirmenin önemine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Depremi durdurmaya gücümüz yetmiyor ama zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Bu da işi ehline vererek, işini sağlam yaparak, iş ahlakına sahip çıkarak olacak şeylerdir. Bu da bizim manevi dünyamızla alakalıdır. Onun için diyorum ya maddi ve manevi sorumluluklarımızın bilincinde olmak zorundayız. İşini sağlam yapmamak bir kötülüktür. Bu kötülüğe hepimiz engel olacağız." 

Konuşmanın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programa, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:00
  1. Sakarya
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