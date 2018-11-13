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Ali Erbaş: Aman ha kul hakkında dikkat edelim

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'aman ha kul hakkında dikkat edelim' ifadesidir. Bu meyanda farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir" diye konuştu.

13 Kasım 2018 Salı 13:21
Ali Erbaş: Aman ha kul hakkında dikkat edelim

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ''Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı''nda açıklamalarda bulundu.,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kayıtlı istihdamın desteklenmesi' projesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen "Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı"na katıldı. Toplantıya ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile diyanet çalışanları da katıldı.

"Aman ha kul hakkında dikkat edelim"

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, bütün alanda var olan ve en büyük hassasiyeti gerektirenin 'kul hakkı' olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'aman ha kul hakkında dikkat edelim' ifadesidir. Bu meyanda farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir. Baştan bunu ifade etmiş olayım. Kişisel ihtiraslarla bireylerin ve toplumun geleceğine zarar vermek kul hakkını ihlal etmektir. Buna toplum, millet, insanlık olarak dikkat etmeliyiz. Bir diğeri en açık şekliyle emeğin gasp edilmesi kul hakkını ihlaldir. Hiç kimse kimsenin emeğini gasp etmeyecek. Kuranı Kerim'de bu konuya çeşitli ayetlerde dikkat çekilmekte ve özellikle insanın insanı sömürmesine yönelik vasıtaların ortadan kaldırılması için mücadele teşvik edilmektedir. Çünkü arada bir kul hakkı vardır. Dünya esasında bugün bunun ızdırabını yaşamaktadır. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı açlıkla mücadele etmekte, yarısı da toklukla mücadele etmektedir."

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 13:21
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  2. Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı
  3. kul hakkı

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