Ali Erbaş adına sahte paylaşıma yalanlama

Diyanet’ten yapılan açıklamada, şunları kaydedildi: “Karanlık bir sosyal medya hesabının Sayın Başkanımıza atfen paylaştığı ‘Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız’ ifadesi de tamamen yalan ve iftiradan ibarettir. Maalesef aralarında sanatçı, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişinin bu içeriklerin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak iftiranın yayılmasına ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek Başkanlığımız ve Başkanımıza karşı bir linç kampanyasının başlatılmasına sebep olduğuna üzülerek şahit olmaktayız.”