Ali Ece, Ersun Yanal'a seslendi: Büyük lokma ye, büyük laf etme

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Tivibuspor yorumcusu Ali Ece, Ersun Yanal'a çağrıda bulundu.

''Büyük lokma ye, büyük laf etme''

Ersun hoca ile ilgili şöyle 3-4 saat konşurum. Bir dahaki sezon için hayali ne? Planı programı ne? Hocam sen bu açıklamalarla günü mü kurtarmaya çalışıyorsun? Geçen hafta "Belki de Galatasaray'ın şampiyonluğunu engelledik." dedin. Puan farkı 3'e düştü şimdi. Galatasaray eğer şampiyon olursa, sosyal medya ekibi o videoyla başlayacak. Biliyorsun değil mi? Büyük lokma ye, büyük laf etme demişler. Galatasaray bütün maçlarını kazanırsa şampiyon olacak. Ezeli rakip o lafla başlayacak.

"Yedek kulübesinde Jailson var, Zajc var. Özellikle Jailson'u neden tutmuyor Ersun Yanal? Zajc 11 başlayamaz mıydı, Tolgay derbide de eleştirilmişti. Tolgay 2 sene önceki Tolgay olsa al. O kadar kötüydü ki Beşiktaş'ta, Şenol hoca kaç kere oyundan aldı. Daha önce iyi ilişkileri vardı. Ancak 2 yıl önceki Tolgay farklıydı.