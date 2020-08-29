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Spor Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası sona erdi
Spor

Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 22:34:32 -
Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası sona erdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası tamamlandı.

İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, Rusya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde yarışmacılar, 72 kilometrelik mesafe uçuşu yaptı.

Ali Dağı'ndan Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi'ne doğru uçuş yapılan yarışmada 62 sporcu mücadele etti.

Gün sonunda erkekler kategorisinde Rus Alexander Frider birinci, Serdar Tur ikinci olurken, Hikmet Sabancı da üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar kategorisinde ise birinci Cansu Atabey, ikinci Gülşah Hoş olurken Merve Gülşah Aslan üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonanın genel klasman erkekler kategorisinde birinci Serdar Tur, ikinci Hüseyin Tanrıverdi, üçündü de Artun Bayrak olurken kadınlar kategorisinde de Gülşah Hoş birinci, Merve Gülşah Arslan ikinci, Cansu Atabey üçündü oldu.

Spor klasmanında ise Yalçın Kütük birinci olurken, Rus Vitaly Miroşnik ikinci, Cansu Atabey üçüncülüğü elde etti.


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