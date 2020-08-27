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Spor Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası Kayseri'de devam ediyor
Spor

Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası Kayseri'de devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-27 21:32:07 -
Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası Kayseri'de devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası devam ediyor.

İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, Rusya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın üçüncü gününde yarışmacılar, 115 kilometrelik mesafe uçuşu yaptı.

Ali Dağı'ndan Tomarza ilçesine doğru uçuş yapılan yarışmada 74 sporcu mücadele etti.

Gün sonunda erkekler kategorisinde Serdar Tur birinci, Hüseyin Tanrıverdi ikinci olurken, Oğuzkan Sadeer üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar kategorisinde ise birinci Gülşah Hoş, ikinci Merve Gülşah Arslan olurken Cansu Atabey üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyona yarın uzun mesafe yarışlarıyla devam edecek.


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