Ali Çankır; “CHP olarak halkımızın dertlerine derman olmaya çalıştık”

AYDIN (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Ali Çankır, mesajında; “Bayramlar bizim için ortak değerler çerçevesinde, insanları birbirine yakınlaştıran, milletimizin birlikte yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunu tazeleyen, bir arada olduğumuz özel ve anlamlı günlerdir. Ancak dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmanın yasak olduğu, ziyaretlerin olmadığı, bir araya gelinemediği, birbirimizden uzak ama kalplerimizin bir olduğu bir Ramazan Bayramı kutlayacağız.

Ülkece geçirdiğimiz zor günlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak, örgütlerimiz ve özellikle de belediyelerimiz muhteşem bir çalışma örneği sergileyerek halkımızın dertlerine derman olmaya çalıştık. CHP’li belediyelerin başlattığı yardımlaşma ve dayanışma örneği tüm yurtta örnek olurken ‘Bir elin verdiğini diğer el görmeden’ ve ‘Millet için imece olur’ anlayışına hakim olarak yapılan çalışmalar yapılan çalışmalar sosyal belediyecilik nasıl olur sorusunun en güzel cevabı oldu.

Bu duygularla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, terör örgütlerine karşı mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyor, salgına karşı olağanüstü bir çabayla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza, eczacılarımıza, işinin başındaki tüm emekçilerimize şükranlarımı sunuyor, tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin hakim olduğu nice bayramlarda hep birlikte daha mutlu, huzurlu ve adaletli bir Türkiye’de hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.