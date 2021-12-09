Ali Bektan'dan Türkiye için HAARP uyarısı: Bir gemi görüldü

Dünya’nın birçok noktasında gerçekleşen her deprem sonrası varlığı tartışmalara neden olan Amerikan ‘Sismik Araştırma Gemisi’ HAARP, deprem profesörleri arasında da farklı şekillerde yorumlanıyor.

Hatta büyük İstanbul Depremi ve son olarak İzmir’de görülen depremlerin bir HAARP saldırısı olduğu düşünülüyor.

Gazeteci - Yazar Ali Bektan, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar hakkında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Ne Var Ne Yok programında konuşan Ali Bektan, yeni saldırıların olabileceğine işaret etti.

Bektan yaptığı açıklamada, “HAARP’a sahip olan iki ülke var. Bunlar Rusya ve ABD’dir. Bu yaz seller yaşadık. 15-20 metrelik dere yatağının 150 metrelere kadar yükseldiği söyleniyor. Karadeniz’de bir güç gösterisi var. Bunu kullanıyor olabilirler. Türkiye’ye deprem ile saldırabilirler. Yani HAARP ile yaparak deneyebilirler. Türkiye ile ABD arasında siyasi bir kriz var. Bu ellerindeki kozu kullanabilirler. Mesela pasif fay hattı olan bir deprem Silivri’yi vurdu ve İstanbul’u baya salladı. O deprem sırasında Silivri açıklarında bir gemi görüldüğü söyleniyor” dedi.