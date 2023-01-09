Ali Babacan'ın feleği şaşacak! Hiç beklemediği o isim, şamar oğlanına çevirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya dahil etmek istediği Bağımsız Türkiye Partisi'nin yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde, ilginç bir yazı yayınlandı. Masadan ret yiyen Hüseyin Baş'ın has adamı Hacı Gaydan, Anayasa'nın 66 ve 42. maddeleriyle ilgili beklenmedik bir açıklama yapan Ali Babacan'ı çok sert sözlerle eleştirdi.

İşte o dikkat çekici yazının ilgili bölümü:

"Anayasa 66 ve 42 senin boyunu aşar!

Boyunu aşar dediğim pek cici siyasetçi, Ali Babacan'dır.

Herkes gibi Babacan'ın da fikirlerini ifade etme hürriyeti vardır.

Ancak unutulmamalıdır ki, Babacan Türk siyasetine yön vermeye aday 6'lı Masa bileşenlerinden birisidir.

Ne söylediği kendisini bağlar ve ilgilendirir ama bunu siyasetçi kimliği ile yapamaz!

Türkiye bu tür görüş sahiplerinin çiftliği ve çöplüğü değildir.

Türk milletinin çoğu bilmeyebilir ama yazıtlara dayandırılarak tespit edildiği üzere, 40 bin yıllık kadim bir tarihi vardır.

Bu yüce ve seçkin milletin tarihi, birilerinin doğum tarihi ile karıştırılacak ve sulandırılacak türden bir yaklaşımla asla kabul edilemez ve kaldırılamaz!

Sn Babacan'ın 6'lı Masa'da zaten ne gibi işlem gördüğü konusuna girmek ve olayı sulandırmak istemiyorum.

Nedir Babacan'ı ve hatta bilumum parantezli siyasetçileri rahatsız eden maddeler?

Bakalım neymiş…

Aynen ve dokunmadan anayasa metni ile aktarıyorum:

Anayasanın 66. maddesi:

(Türk vatandaşlığı) Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.

Anayasanın 42. maddesi:

Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.

Peki, Babacan ne demiş de tartışma yürümüştü? Babacan, "Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" demişti.

Birinci bomba bu!

Babacan, "Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez" hükmünün yer aldığı anayasanın 42. maddesinin değiştirilmesini öneriyoruz" dedi.

Konuşmanın yapılış biçimine bakıldığında güya özgürlükçü bir yaklaşımın sergilendiği izlenimi verilmeye çalışılıyor.

Tabi yiyen olursa!

(...) 66 ve 42. maddeleri değiştirmek, senin ve senin gibilerin boyunu çok aşar!"