Ali Babacan, dillere destan oğlunu evlendiriyor

Yeni Akit/Ankara

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın büyük oğlu Kerem Babacan, bu akşam evleniyor. Gülçin Ece ve Kerem’in nikâhı, Ankara’da iki ailenin katılımıyla sınırlı tutulan sade bir törenle gerçekleşecek.

Sünnet düğününde salona tahteravanla girmişti

Ali Babacan Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı iken, 2004 Eylül’ünde, o zaman sekiz yaşında olan oğlu Kerem için Ankara Bilkent Otel'de, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren görkemli bir sünnet düğünü yapmıştı. Başında taç, elinde asa ile salona, palyaçoların taşıdığı tahtırevanla giren Kerem Babacan, sünnet kıyafetini kendi seçtiğini açıklayınca haberlere konu olmuştu.