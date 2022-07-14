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Gündem Ali Babacan, dillere destan oğlunu evlendiriyor
Gündem

Ali Babacan, dillere destan oğlunu evlendiriyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın büyük oğlu Kerem Babacan, bu akşam evleniyor. Aile arasındaki bir törenle evlenecek olan Kerem’in sünneti dillere destan olmuştu.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 19:21:00 - 2022-07-14 19:34:03
Ali Babacan, dillere destan oğlunu evlendiriyor

 Yeni Akit/Ankara 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın büyük oğlu Kerem Babacan, bu akşam evleniyor. Gülçin Ece ve Kerem’in nikâhı, Ankara’da iki ailenin katılımıyla sınırlı tutulan sade bir törenle gerçekleşecek.

Sünnet düğününde salona tahteravanla girmişti

Ali Babacan Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı iken, 2004 Eylül’ünde, o zaman sekiz yaşında olan oğlu Kerem için Ankara Bilkent Otel'de, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren görkemli bir sünnet düğünü yapmıştı. Başında taç, elinde asa ile salona, palyaçoların taşıdığı tahtırevanla giren Kerem Babacan, sünnet kıyafetini kendi seçtiğini açıklayınca haberlere konu olmuştu.

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