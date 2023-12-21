Ali Babacan’ın dilinin altında ne var? Birileri bir şeyler mi deniyor?

Babacan kullandığı ifadelerle dikkatleri üzerine çekti.

Tek hedefleri Erdoğan'ı devirmek olan 6'lı masanın ortaklarından Babacan, yine iktidarı hedef aldı.

Olmayan oylarıyla CHP listesinden seçime girerek 14 milletvekili çıkartan Babacan, "Ben, Ali Babacan olarak diyorum ki, siyasetten daha etkili bir yol olduğunu bilsem, 1 dakika durmaz, o yoldan mücadele ederdim ama öyle bir yol yok." dedi.

Birileri bir şeyler mi deniyor?

Babacan sözlerinin devamında, "Tekrar ifade ediyorum, gidişatı değiştirmek için siyasetten daha etkili başka bir meşru yol yok. Gelin, hep beraber DEVA’da olalım." ifadelerini kullansa da DEVA Partisi Genel Başkanı'nın sözleri, "Gayr-i meşru sokak provokasyonu veya darbe hayalleri mi kuruyor, birileri bir şeyler mi deniyor?" sorularına sebep oldu.