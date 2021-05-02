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Gündem Ali Babacan’ın A4 kağıdı çıkışına olay cevap: Fren Ali ama neye?
Gündem

Ali Babacan’ın A4 kağıdı çıkışına olay cevap: Fren Ali ama neye?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın tasarruf imalı sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 17:04:00 -

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi" açıklamasını eleştirdi.

Bakan Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kanal 42'deki 'Reaksiyon' programında sarf ettiği "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi. 125 bin makam arabası alan israf zihniyeti ise anca duvara tosladı" sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.

Bakan Varank, "Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" ifadelerini kullandı.

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