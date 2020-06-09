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Siyaset

Ali Babacan'ı sarsan anket! Bu sonucu gerçekten beklemiyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'beraber devam edelim' çağrılarını kabul etmeyerek DEVA Partisi'ni kuran eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan son ankette hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:26:00 - 2020-06-09 16:52:11
Ali Babacan'ı sarsan anket! Bu sonucu gerçekten beklemiyordu

Eski Ekonomi Bakanı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Ekonomideki sorunu hangi lider çözer' sorulu ankette beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Muhalefet kanadın gazıyla yeni partiyi kuran eski bakan Ali Babacan, İstanbul Ekonomi tarafından yapılan “Sizce yaşadığımız krizin oluşturduğu ekonomik sorunları hangi lider en iyi şekilde çözebilir?” sorulu ankette yüzde 2,3 oy aldı.

Ankette, koronavirüs sonrası dünya genelinde meydana gelen ekonomik krizin Türkiye'de oluşturacağı etkiyi kimin çözeceği araştırıldı.

Halkın yüzde 39,7'si ekonomik sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözeceğine inanıyor.

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Yorumlar

yasin

Birileri gazlamış babacanı. DEVA dedin mi bizim aklımıza ilaç geliyor. Sen kendine deva olamadın millete mi olacaksın..
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