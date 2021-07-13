Ali Babacan'dan skandal "15 Temmuz" açıklaması! Bir ikiyüzlülük daha!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş'ta partisinin Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Hain darbe girişiminin olduğu dönem ve sonrasında iktidar kanadında yer alan Babacan'ın 15 Temmuz'la ilgili sözleri tepkiyle karşılandı.

Babacan ayrıca, AK Parti hükümetinin terör örgütü FETÖ'yle olan mücadelesini de yok saydı.

"İktidarın kendi gücünü tahkim etmesine alet edildi"

Babacan, "15 Temmuz gecesi, binlerce vatandaşımızın kendi canlarını ortaya koyarak yazdıkları o şanlı tarih, bir süre sonra maalesef iktidarın kendi gücünü tahkim etmesine alet edildi. Önce bitmeyen bir OHAL dönemine girdik. '3 ay' diye başladılar hatta bir hükümet üyesi, çıktı '3 ay bile sürmez zaten o kadar OHAL'lik bir durum değil' dedi, ardından bir 3 ay daha, bir 3 ay daha tam 2 sene. Ardından da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' denen ucube bir sistem geldi. KHK'lar dönemi, standartlaştı, kayırmacılık ve rant düzeni aldı başını gitti. Mafyaların, çetelerin cirit attığı bir ortamda maalesef hukuksuzluk egemen oldu. Oysa 15 Temmuz demokrasi direnişi güçlü, demokratik ve bir hukuk devleti için gerçekten önemli bir fırsat olabilirdi" dedi.