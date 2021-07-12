Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin 'Kürdistan' iftirası! Bu videoyu izle ve utanıp özür dile!

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DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretindeki 'çözüm süreci' açıklamalarına yönelik değerlendirmede bulunan Babacan, HDP ağzı ile konuşarak, "Çözüm ortaklarının hapiste olduğu bir dönemde, çözüm süreci sayesinde bazıları hapse giderken, yine çözüm süreci sayesinde şu anda Cumhurbaşkanlığı Sarayında olduğunu unutmaması gerekiyor." dedi.

Erdoğan HDP'li Temelli'ye seslenmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesindeki bir mitinginde, HDP'liler tarafından kullanılan terör destekçisi mesajları paylaşmıştı. Bu mesajlar arasında Sezai Temelli'nin sözleri de vardı. Temelli, Millet ittifakı ile ilişkilerini şöyle anlatmıştı: "Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz." Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılındaki konuşmasında, HDP'li Temelli'ye şu cevabı vermişti: "Benim ülkemde Kürdistan diye bir yer yok. Ey Sezai! Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan, Irak'ın kuzeyinde var. Defol git oraya. Orada yaşa. İzmir'de yaşayan benim Kürt kardeşlerim. Bakın dikkat edin! Kelimelerimi seçerek kullanıyorum. Kürt kardeşlerim diyorum. Çünkü bizde ayrım yok. Biz, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Romanıyla, Boşnağıyla.. Hepsi ile kardeşiz. Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik."

Hadsiz çarpıtma!

Ali Babacan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı mesajında, Erdoğan'ın Sezai Temelli'ye yönelik sözlerini, sanki Kürt vatandaşlar için söylemiş gibi çarpıttı. "Hangi sözünüzün arkasındasınız?" diye soran Babacan, " ‘2005’te ne dediysem arkasındayım’ diyor. 2005’te ne dediğini hatırlatayım ama örneğin 2015’te, 2019’da, 2020’de ne dediğini de bir hatırlayalım. 2005’te ‘Kürt sorunu benim de sorunumdur’ demişti. Hatırlatayım, 2015’te ne dedi: ‘Varsa yoksa Kürt sorunu. Kardeşim, ne Kürt sorunu ya?’. 2019’da ise ülkemizin vatandaşı olan Kürtlere ‘Kürdistan’a defolun’ dedi. Daha yeni, 2020’de ‘Kürt sorunu yok’ diye de tekrarladı. Sayın Erdoğan, siz hangi sözünüzün arkasındasınız?"