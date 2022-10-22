Ali Babacan'dan 'adaylık' şartı: Ortak aday çıkmazsa...

Ali Babacan, Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube'daki programına konuk oldu. Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken ifadeler kullanan DEVA Partisi lideri Babacan, "Neden aday olmuyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi. Ortak aday konusunda bir anlaşma olmazsa partisinin cumhurbaşkanı adayı olacağını belirten Babacan, "Biz bu seçeneklerin şu anda hepsine açığız" dedi.

DEVA Partisi lideri Babacan'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Eğer 6'lı masa ortak bir adaya karar veremezse DEVA partisinin cumhurbaşkanı adayı olacağımı söyledim. Bunu daha önce de açıkladım.

Ama ilk turda 50+1'le seçimi kazanmak ancak ve ancak partilerin işbirliği ve ortak bir adayla mümkün. Ortak aday 6 partinin genel başkanlarından biri de olabilir, dışarıdan bir isim de olabilir. Biz bu seçeneklerin şu anda hepsine açığız. Yani genel başkanlardan birisi olarak ben de aday olabilirim."